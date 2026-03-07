Desde el GTA hasta Bob Esponja: los videos de la Casa Blanca sobre la guerra con Irán

Los perfiles en redes sociales de la Casa Blanca difundieron una serie de videos que combinan recortes del entretenimiento popular con fragmentos de los ataques de Estados Unidos contra objetivos iranies, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.

Entre ellos, se puede ver a Carl Johnson, también conocido como «C.J.», personaje ficticio y el protagonista jugable del videojuego de 2004 «Grand Theft Auto: San Andreas», la quinta entrega principal de la serie de Rockstar Games.

«Ah shit, here we go again!», eñala el personaje de CJ en el fragmento del juego utilizado, que en el video publicado en X es seguido de fragmentos de ataques en Irán. Todo con la músca del juego.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. pic.twitter.com/0502N6a3rL

— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

En otro video se incluyen fragmentos de Bob Esponja, quien viste un traje de superhéroe cuya hábilidad es la velocidad. En la escena, el personaje dice «¿quieres que lo haga otra vez?», seguido de recortes con los ataques

Estas publicaciones se sumaron a otros videos similares que empleó la oficina de prensa presidencial en otras ocasiones.La cuenta oficial ya había utilizado animaciones del videojuego Call of Duty y montajes con escenas de películas como Top Gun, Ironman y Corazón Valiente. «Justicia al estilo americano», dice la publicación que acompaña el video.

Trump y su visión sobre el cambio de régimen en Irán

Donald Trump aseguró que el objetivo central de la operación denominada «Furia Épica» es un cambio de régimen. El presidente estadounidense afirmó que él mismo seleccionará al sucesor del líder supremo, Ali Jamenei.

Según sus declaraciones, el nuevo dirigente no requiere un carácter democrático, sino una postura favorable hacia los intereses de Estados Unidos e Israel.

En el ámbito militar, el Comando Central del Ejército informó sobre un avance significativo en la campaña. El almirante Brad Cooper reportó que los ataques iraníes con misiles balísticos disminuyeron un 90 por ciento en las últimas 24 horas. Asimismo, el uso de drones por parte de las fuerzas de Irán registró una caída del 83 por ciento tras el inicio de los bombardeos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó junto al mando militar que la marina estadounidense hundió más de 30 buques de guerra que pertenecían a la flota iraní. El Pentágono aseguró que ya posee la superioridad aérea en la región tras la destrucción de las baterías de misiles antiaéreos del enemigo.

A pesar del despliegue de fuerza, Trump descartó una invasión terrestre en el país asiático. El mandatario calificó esa opción como una «pérdida de tiempo» y confió en que el régimen caerá ante la destrucción de su infraestructura naval y militar.

Por su parte, el Pentágono sostuvo que cuenta con munición suficiente para mantener la ofensiva el tiempo que sea necesario. Un reporte de la cadena NBC News vinculó a las fuerzas estadounidenses con el bombardeo de una escuela primaria de niñas en la localidad de Minab. El ataque provocó la muerte de al menos 165 estudiantes.

Aunque el Pentágono afirmó que el suceso está bajo investigación, fuentes oficiales indicaron que el objetivo del ataque se encontraba en el área de la escuela, donde operaba una base de la Guardia Revolucionaria.

En el plano legislativo, el Congreso de Estados Unidos brindó respaldo a la continuidad de las operaciones. El Senado rechazó el pasado miércoles una iniciativa que pretendía bloquear los ataques sin autorización parlamentaria. Por su parte, la Cámara de Representantes bloqueó el jueves una medida similar que buscaba limitar los poderes de guerra del Ejecutivo.