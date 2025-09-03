Desde Berazategui a Milán: quién es el piloto argentino de 15 años que busca ayuda para viajar a Europa a competir en el mundial de karting

El automovilismo argentino está a un paso de enviar un nuevo representante al exterior. Se trata de Jeremías Silva Gantes, un adolescente oriundo de Berazategui que descubrió su pasión por las pistas a los 12 años y sueña con llegar a las categorías más altas del mundo.

Así como en algún momento lo hicieron Ayrton Senna, Alain Prost y Riccardo Patrese, Jeremías enfrenta el mayor desafío de su emergente carrera: la Champion Cup Karting Rental 2025 -ex Coppa dei Campioni (1972-1985)- la competencia más importante del karting rental a nivel mundial, que se correrá del 31 de octubre al 2 de noviembre en el circuito 7 Laghi, en Italia.

De Berazategui a Milán: quién es el piloto argentino de 15 años que busca ayuda para viajar al Mundial

La Champion Cup Karting, que también vio competir a jóvenes promesas como Andrea Kimi Antonelli, es una gran oportunidad para Jeremías ya que será un evento internacional, con presencia de grandes equipos, medios, pilotos y marcas de todo el mundo. Pero para poder competir, necesita el apoyo de empresas y personas que quieran acompañarlo y apostar por su sueño.

Actualmente, compite en el Torneo Porteño DMKart Rental y en el Torneo Porteño DMKart Rental PRO, donde se ha destacado por su desempeño. Además, participó en las clasificatorias de Argentina para la Champion Cup Karting y en numerosos eventos nacionales. Según cuenta el propio Jeremías, su referente inmediato es claro: Franco Colapinto, actual piloto argentino de Fórmula 1, que también comenzó en el karting antes de dar el salto a Europa. Esta oportunidad, podría acercarlo a su sueño de llegar a lo más alto del deporte automotor.

