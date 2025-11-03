Descuentos para jubilados y pensionados en supermercados para noviembre 2025

Los descuentos para jubilados y pensionados en supermercados continúan vigentes durante noviembre de 2025, como parte del programa Beneficios ANSeS, que permite acceder a rebajas automáticas en miles de comercios de todo el país.

Esta iniciativa alcanza a quienes cobran jubilaciones, pensiones o asignaciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y busca facilitar el ahorro en compras cotidianas.

El programa Beneficios ANSeS ofrece descuentos del 10 % y hasta el 20 % en supermercados, farmacias, indumentaria, electrodomésticos y otros rubros, simplemente pagando con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se acreditan los haberes.

No se necesita inscripción previa ni trámites adicionales: el descuento se aplica de forma automática al momento del pago y figura en el ticket o se reintegra en los días siguientes.

Además, quienes cobren sus haberes en bancos asociados —como el Banco Nación, Provincia o Galicia— pueden obtener reintegros extra que se suman a las promociones de los supermercados.

Estos beneficios se actualizan todos los meses y son acumulables con otras promociones vigentes, lo que permite a los jubilados y pensionados mantener un margen de ahorro significativo sobre los gastos básicos de cada hogar.

La cadena Coto continúa adherida al programa con descuentos directos en línea de caja. El beneficio es del 10 % en todos los rubros, aplicable al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión.

En algunas sucursales, los adultos mayores que presenten su DNI obtienen un beneficio diferencial del 15 %, lo que la convierte en una de las cadenas más convenientes dentro del programa Beneficios ANSES. La promoción se mantiene activa durante todo el mes y puede combinarse con otros descuentos bancarios.

Descuentos para jubilados y pensionados en Carrefour

Carrefour ofrece un descuento del 10 % en todos sus formatos —Hipermercado, Market y Express—, tanto en compras presenciales como en su tienda online con retiro en sucursal. El reintegro es automático y no requiere inscripción previa.

El beneficio está disponible para todos los jubilados y pensionados que cobren por ANSES y abonen con tarjeta de débito. En compras superiores, el impacto del descuento puede representar un ahorro considerable en productos de consumo básico.

Descuentos para jubilados y pensionados en Jumbo, Disco y Vea (Grupo Cencosud)

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea, del grupo Cencosud, mantienen descuentos del 10 % en compras generales y hasta 20 % en artículos de perfumería y limpieza.

Estos beneficios se aplican al abonar con la tarjeta de débito ANSeS, sin necesidad de presentar cupones o hacer gestiones previas.

En varias provincias, Vea y Disco incorporan además precios fijos en alimentos esenciales, lo que complementa el ahorro de los jubilados y pensionados.

Descuentos para jubilados y pensionados en Día

Día Argentina continúa dentro del programa Beneficios ANSES con un 10 % de descuento en todas las tiendas del país.

El beneficio se activa al momento de pagar con tarjeta de débito, y en algunos locales se combina con las promociones del programa interno “Día Ahorro”, que ofrece rebajas adicionales en productos seleccionados.

Descuentos para jubilados y pensionados en Chango Más

Chango Más participa del programa con un descuento base del 10 %, válido en todas las sucursales y en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes. Algunas provincias aplican promociones adicionales en frutas, verduras y panificados.

La cadena también incluye sus productos dentro del esquema de precios controlados, permitiendo que los jubilados y pensionados accedan a una canasta básica más económica.

Beneficios adicionales con bancos adheridos

A los descuentos de supermercados se suman reintegros de distintos bancos asociados al programa ANSeS:

Banco Nación: 5 % de reintegro en compras con la app BNA+ Modo, con un tope mensual de $20.000.

Banco Provincia: 20 % en comercios adheridos los miércoles y jueves, con límite de $15.000 mensuales.

Banco Galicia: hasta 25 % de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con tope de $20.000 por mes.