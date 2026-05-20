Descubrieron una medusa que sería una de las criaturas más mortíferas del planeta

Una nueva especie de medusa cubo, considerada una de las criaturas más letales del planeta, fue descubierta en las aguas costeras de la isla Sentosa, Singapur.

El hallazgo es fruto de una investigación conjunta entre científicos de la Universidad de Tohoku y la Universidad Nacional de Singapur.

El espécimen fue nombrado Chironex blakangmati, en referencia a la historia del lugar donde fue encontrado. Pulau Blakang Mati, antiguo nombre malayo de la isla Sentosa, significa «Isla de la Muerte Trasera».

Esta especie, hasta ahora completamente desconocida, demuestra que la diversidad biológica de las medusas cubo es mayor de lo que se creía.

Con este descubrimiento, el género Chironex cuenta con cuatro especies oficiales a nivel mundial. Estas medusas son casi invisibles y extremadamente difíciles de detectar en la naturaleza, pero poseen un veneno letal capaz de causar la muerte de un ser humano en cuestión de minutos.

Agencia ANSA.

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