Descubrieron por accidente un atajo en el espacio para ir a Marte el doble de rápido

Las evaluaciones orbitales de asteroides cercanos a la Tierra, que tradicionalmente se emplean para estimar riesgos de impacto, podrían contener la clave para desarrollar rutas interplanetarias más eficientes, incluyendo un viaje a Marte. Así lo revela un estudio reciente publicado en línea en la revista Acta Astronautica.

La investigación plantea que estos datos podrían ofrecer pistas geométricas para diseñar misiones más rápidas a Marte, con escenarios que permitirían reducir un viaje de ida y vuelta a menos de un año, aprovechando configuraciones periódicas del sistema Sol-Tierra-Marte.

«Quizás esto pueda cambiar la idea de que necesitamos más de dos años para ir a Marte y regresar», afirmó a Live Science Marcelo de Oliveira Souza, cosmólogo de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro (Brasil) y autor del estudio, según informó RT.

Actualmente, llegar a Marte, que está aproximadamente un 50 % más lejos del Sol que la Tierra, requiere entre siete y diez meses. Sin embargo, un traslado eficiente en combustible puede extender la duración total del viaje de ida y vuelta a casi tres años.

La idea surgió cuando Souza estudiaba el asteroide 2001 CA21, cuyas primeras estimaciones indicaban una trayectoria inusual que cruzaba las órbitas de la Tierra y Marte. Aunque mediciones posteriores corrigieron la trayectoria real del asteroide, su geometría inicial inspiró la posibilidad de rutas «ultracortas» entre ambos planetas, según RT.

«Fue una sorpresa para mí, no estaba buscando esto», comentó el investigador. Señaló que, al disponer de más observaciones para refinar la órbita de un asteroide, esas trayectorias iniciales suelen modificarse, por lo que alguien que las analizara posteriormente no detectaría el mismo camino. «Quizás estaba en el lugar correcto en el momento correcto», añadió.

Souza explicó que esta posibilidad solo ocurriría durante eventos en que la Tierra y Marte estén alineados del mismo lado del Sol y en sus posiciones más cercanas, es decir, en oposición, como sucedió en octubre de 2020. Para esa fecha, sus cálculos indicaron que teóricamente un viaje muy rápido de alrededor de 34 días entre ambos planetas era posible, siempre que una nave siguiera una trayectoria similar a la órbita temprana del asteroide.

El investigador utilizó esta geometría inspirada en el movimiento del asteroide para estudiar viajes durante futuras oposiciones de Marte, previstas para 2027, 2029 y 2031. Solo la alineación de 2031 ofrecía una oportunidad viable para un viaje rápido con tecnología disponible a corto plazo, detalló RT.

En esa ventana, el estudio plantea que una misión de ida y vuelta entre la Tierra y Marte podría completarse en 153 días, es decir, cerca de cinco meses. Según el escenario descrito, la nave partiría el 20 de abril de 2031 a una velocidad aproximada de 27 kilómetros por segundo, llegaría el 23 de mayo tras 33 días de viaje, permanecería alrededor de 30 días en Marte, despegaría el 22 de junio y regresaría a la Tierra el 20 de septiembre, con un trayecto de retorno de aproximadamente 90 días.

Souza también identificó una alternativa de menor consumo energético dentro de la misma ventana, con un lanzamiento a unos 16,5 kilómetros por segundo y una misión total de alrededor de 226 días, unos 7,5 meses, que aún representaría un tiempo más corto que los cronogramas actuales.

No obstante, este concepto sigue siendo mayormente teórico y dependería de diversos factores de la misión, incluyendo el diseño de la nave, la masa de la carga útil y las capacidades de propulsión, aspectos que determinarán si estos traslados rápidos son viables en la práctica.

Además, la trayectoria propuesta requeriría velocidades de salida cercanas a 32,5 kilómetros por segundo, muy por encima de las capacidades actuales de los cohetes, y la nave arribaría a Marte a unos 108.000 km/h, una velocidad demasiado alta para que los sistemas de aterrizaje existentes garanticen un descenso seguro, advirtió el especialista.