Descubren un túnel en una cárcel de máxima seguridad en Santa Fe: lo estaban cavando junto a un inodoro

Durante una inspección sorpresiva realizada en la madrugada del domingo, se descubrió un túnel en el sector de baños de uno de los patios del Complejo Penitenciario de Piñero, en la provincia de Santa Fe. La excavación, de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad, se ubicaba junto a un inodoro en un pabellón de máxima seguridad destinado a internos de alto perfil, como narcotraficantes, sicarios y miembros de organizaciones criminales. Además, se halló un arma punzante de fabricación casera, de unos 40 centímetros de longitud, que se presume fue utilizada para cavar.

La Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ordenó el cierre preventivo del sector para llevar adelante la investigación correspondiente, aunque hasta el momento no se han reportado sospechosos. El operativo, desarrollado entre la medianoche y la madrugada con la participación de personal penitenciario y el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), formó parte de las tareas planificadas de supervisión y control permanente.

Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales, destacó que las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones integran los diversos anillos de control que se aplican en todas las unidades penitenciarias. Desde el Ministerio resaltaron que este hallazgo reafirma la necesidad de mantener controles sistemáticos para anticipar y neutralizar eventuales riesgos, y destacaron que estas medidas forman parte de la estrategia impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Santa Fe, la vocera provincial Virginia Coudannes afirmó que “las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”. Explicó que la actual administración reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias con requisas permanentes, inspecciones exhaustivas de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas.

Coudannes cuestionó la política penitenciaria de la gestión anterior, bajo el mandato del exgobernador Omar Perotti, y aseguró que mientras aquel gobierno permitía que los delincuentes operaran desde el interior de las cárceles, el gobernador Pullaro decidió impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro. Asimismo, defendió el endurecimiento de los controles y sostuvo que “quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”.

Durante la conferencia, la vocera también mencionó el avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alta seguridad que se construye en la provincia, así como otros establecimientos penitenciarios incluidos en el plan de infraestructura carcelaria.

Finalmente, confirmó que el Gobierno santafesino está trabajando en un paquete de leyes en materia de seguridad que será presentado próximamente en la Legislatura. Según detalló, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvieron reuniones con legisladores oficialistas para exponer los lineamientos generales de las iniciativas, cuyo objetivo es profundizar el plan de seguridad provincial. “Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó Coudannes.