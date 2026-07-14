Descubren que una mujer se casó con 12 hombres distintos en los últimos siete años

Una mujer estadounidense que se casó con más de una docena de hombres en Las Vegas acordó declararse culpable de los cargos de bigamia y fraude, tras haber cobrado miles de dólares a sus parejas por contraer matrimonio con ellas.

Jiaying Chen, de 33 años, se declaró culpable de un cargo de bigamia y de un intento de obtener dinero mediante engaños por un monto superior a los 100.000 dólares, según el acuerdo presentado ante el tribunal del condado de Clark, Nevada, citado este lunes por el periódico Las Vegas Review-Journal.

Entre abril y junio de este año, Chen contrajo matrimonio al menos cinco veces sin haber tramitado previamente los divorcios correspondientes.

La mujer enfrentaba seis cargos graves de bigamia, además de acusaciones de falsificación y robo vinculadas a una trama que comenzó en marzo de 2019 y se extendió hasta mayo pasado. Durante ese período, Chen presentó 15 solicitudes de licencia de matrimonio ante el registro del condado de Clark, de las cuales al menos ocho certificados fueron emitidos bajo su nombre.

Las autoridades también señalaron que la acusada utilizó el alias «Vicky Liang» para presentar ocho solicitudes de matrimonio en 2025, de las cuales se emitieron siete certificados.

Chen admitió a la policía de Las Vegas que podía ganar hasta 20.000 dólares por cada matrimonio celebrado, aunque aclaró que no se casaba con todos, ya que «no todos pagaban», según informó el citado medio.

La mujer explicó que elegía casarse únicamente en Las Vegas debido a la facilidad del trámite en esa ciudad. La Fiscalía informó que Chen obtuvo aproximadamente 138.000 dólares de al menos tres de sus esposos, dinero que supuestamente perdió apostando en un casino local.

No se ha revelado el motivo por el cual los hombres se casaron con Chen ni si llegaron a convivir con ella. La acusada podría enfrentar una condena de hasta 24 años de prisión en la audiencia de sentencia programada para el próximo 20 de agosto.