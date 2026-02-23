Descontrol en Villa Gesell: quién era el joven que murió al caer de un médano con su moto

Una nueva tragedia en los médanos de la Costa Atlántica volvió a exponer la peligrosidad de las carreras ilegales. Una actividad que no cesa y que deja en evidencia la falta de controles. Andrés Alberto Alemán (28) murió el sábado tras caer de un médano con su moto en Villa Gesell. Fue en los alrededores de donde se corre la carrera Enduro del Verano, que este año se desarrolló entre el 19 y el 22 de febrero.

Alemán era de Ensenada y padre de una nena de seis años. Según informaron fuentes policiales, el joven no llevaba casco ni otros elementos de protección al momento del accidente.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Andrés circulaba en una Honda XR300 Tornado cuando cayó de un médano “cortado”. Se le llama así cuando el terreno presenta un cambio abrupto de nivel, una especie de barranco de arena.

Bomberos que se encontraban en un puesto cercano lo asistieron y luego fue trasladado de urgencia al hospital municipal. Pero, a pesar de los esfuerzos de los médicos, la gravedad de las heridas terminó provocándole la muerte.

De acuerdo con fuentes policiales, Alemán tenía antecedentes penales y figuraba en una investigación por narcomenudeo en las zonas de Mosconi y Punta Lara de La Plata. Incluso, estaría en la lista de sospechosos de un ataque en Ensenada, donde balearon a un hombre y lo abandonaron en la puerta del hospital.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, algunos de sus amigos lo despidieron en redes sociales. “x100pre negro, la mafía no te va a olvidar”, «Vola alto mano gracias x todo y ayudarme siempre al vuelta nos vemos hermano, te amo y te vamos a extrañar hermano», fueron algunos de los mensaje que le dedicaron al joven de Ensenada. Además, la familia inició una colecta para cubrir los gastos del velatorio.

El Enduro del Verano es un evento que convoca alrededor de 100.000 fanáticos de motos y cuatriciclos en Villa Gesell. Si bien para esta edición se desplegó un amplio operativo de seguridad, el accidente ocurrió en una zona de médanos donde la circulación de motos y vehículos todo terreno aumenta considerablemente durante estos días.

La competencia se lleva adelante en un circuito regido bajo parámetros de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y forma parte del circuito mundial conocido como Sand Races Cup (en español: Copa de Carreras de Arena). El inconveniente es que gran parte de los seguidores llegan con sus propios cuatriciclos, motos enduro, UTV y camionetas doble tracción, y se apoderan de la zona de médanos.

Viviam Perrone, integrante de Madres del Dolor, fue testigo del descontrol que generó en Villa Gesell este evento.

«Se sumó la prohibición de Pinamar y el Enduro. Cero control, cero responsabilidad de conductores. Mezcla de camionetas, UTVs, y Cuatris. El video muestra fecha y hora para que vean que todo se filmó ayer ya que las autoridades de Gesell no lo creen», explicó a Clarín, tras enviar varios videos que muestran camionetas, motos, cuatriciclos a toda velocidad sin ningún tipo de control y seguridad. Perrone ya se había pronunciado hace una semana.

Los vecinos de la zona también alertaron sobre el riesgo de estas carreras que combinan alta velocidad, terreno inestable, y la falta de protección y controles por parte de las autoridades:

«¿Cuándo van a prohibir esto? O es un negocio imperdible para el turismo», «Los médanos son formados por la naturaleza , ellos no son culpables de la irresponsabilidad del hombre», «Esta actividad de tilingos,no solo es peligroso para sus propias vidas,produce un desequilibrio ecológico con la desaparición de los médanos,fundamental para el refulado de las playas,aplanando una zona natural de medanos».

Otros antecedentes

La muerte de Alemán se da pocos días después de otros graves accidentes en los médanos de Villa Gesell y Pinamar. El martes pasado, Micaela Carnevale, de 25 años, sufrió graves heridas al volcar el UTV en el que viajaba como acompañante.

Según testigos, el vehículo circulaba a gran velocidad cuando perdió el control y dio varias vueltas. La joven que no llevaba casco ni cinturón de seguridad salió despedida y terminó aplastada por el UTV. El impacto fue tan fuerte que una de las ruedas traseras del vehículo se desprendió por el accidente.

Micaela fue asistida en el hospital de Villa Gesell y luego trasladada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. El parte médico indicó que ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento.

Además, presenta múltiples fracturas cervicales, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea dorsal con compresión del canal medular.

Dos días antes, en la zona de La frontera, en Pinamar, se accidentó una joven influencer y abogada, Florencia Rastelli (33). Está internada en terapia intensiva en la clínica Pueyrredón de Mar del Plata, la misma a la que fue trasladada Micaela. La joven tiene una contusión pulmonar con neumotórax y una lesión raquídea con compromiso del canal medular. Además, el fuerte traumatismo encéfalo craneano la mantiene bajo monitoreo constante en terapia.

Otro caso impactante fue el de Bastián Jerez, el nene de ocho años que a mediados de enero quedó en coma tras sufrir graves lesiones en el choque del que participaron el UTV en el que viajaba junto a su padre y una camioneta 4×4 también en la zona de La frontera, en Pinamar.

El nene fue intervenido por novena vez hace tres días y su mamá, Macarena Collantes, compartió una imagen en su cuenta de Instagram el sábado, donde se ve al niño internado en terapia intensiva del Hospital Italiano de San Justo. Unos días antes del traslado, ya había comenzado a mostrar signos de evolución.

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, son los tres imputados en la causa, por el delito de lesiones culposas agravadas.

