Descontrol en Avellaneda por el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo: derribaron vallas para llevarse una porción

El evento promocionado como «el sánguche de matambre a la pizza más grande del mundo» terminó en descontrol este lunes en Avellaneda, luego de que el público derribara las vallas mientras el bocadillo aún estaba en preparación. La iniciativa, organizada por la histórica parrilla El Tano y respaldada por el intendente Jorge Ferraresi, buscaba conmemorar el 25 de Mayo y celebrar los 25 años del tradicional local del sur del conurbano bonaerense.

Durante semanas, el evento fue difundido en redes sociales, donde se prometía un sándwich de 750 metros que uniría la puerta del comercio, en Avenida Mitre 5735, con el Parque Domínico. Contó con patrocinadores, vallado perimetral y la autorización del municipio. Ferraresi promocionó la convocatoria desde su cuenta en X, invitando a «degustar un sánguche de matambre a la pizza de siete cuadras», y estuvo presente en el lugar para tomarse fotos con los parrilleros. El horario oficial de inicio era a las 11 de la mañana.

Sin embargo, varios asistentes señalaron en redes que la preparación sufrió demoras. Una usuaria afirmó que recién a la 1 de la tarde comenzaron a cortar el pan, y a las 2 llegaron los camiones con las parrillas al aire libre para cocinar. Otra persona relató que esperó hasta las 16, pero los parrilleros aún no habían terminado el sándwich.

Finalmente, la impaciencia pudo más y decenas de vecinos derribaron las vallas para acceder al bocadillo, ya cortado en porciones individuales. En videos difundidos en redes se observa a una multitud abalanzarse sobre la mesa donde reposaba el sándwich. Algunos lograron tomar una o varias porciones, mientras que quienes no actuaron con rapidez o prefirieron esperar a la organización se retiraron con las manos y el estómago vacíos.

Una usuaria de Instagram resumió la situación: «Fue un sándwich de exposición que se podía ver desde las 11 hasta las 18 horas, donde te invitaban solo a mirar y te cansabas de esperar». Además, cuestionó que la demora en la entrega se debió a la espera por la llegada del intendente.

Tras los incidentes, desde la parrilla emitieron un comunicado en redes en el que agradecieron a quienes participaron y lamentaron lo ocurrido. Señalaron que durante gran parte de la jornada se vivió un clima positivo, con familias, amigos y mucha gente apoyando con respeto y buena energía, aunque reconocieron que el final les dejó «un sabor amargo».

Desde El Tano detallaron que, en el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y accediendo directamente para sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera ordenada. Además, informaron que algunas personas se llevaron objetos que formaban parte de la organización.

Reconocieron el entusiasmo y la gran cantidad de público, pero remarcaron que detrás del evento hubo meses de trabajo y esfuerzo de muchas personas comprometidas para que todo saliera bien. «Que haya terminado así fue realmente una falta de respeto hacia quienes estaban trabajando y también hacia quienes esperaban tranquilamente», concluyeron.