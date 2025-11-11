Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay demoras en el servicio

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a la altura del barrio porteño de Liniers, según informaron fuentes policiales. Por su parte, desde el SAME precisaron que cinco personas fueron atendidas en el lugar con heridas leves.



Una formación del tren Sarmiento descarriló a 100 metros de su llegada al paso a nivel. El accidente ocurrió este martes, alrededor de las 16:00, en la estación de Liniers.

Dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad, el grupo especial de rescate y la unidad médica están trasladándose al lugar.

Noticia en desarrollo.-