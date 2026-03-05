Descalificaron a 20 camellos en un concurso de belleza por tener bótox y operaciones estéticas

Un concurso de belleza de camellos celebrado en Omán terminó con la descalificación de 20 animales tras detectarse que habían sido sometidos a tratamientos cosméticos para alterar su apariencia. Las irregularidades fueron descubiertas durante controles veterinarios previos al desfile.

El incidente tuvo lugar en la localidad de Al Musanaa durante el Festival de Belleza de Camellos 2026. Antes del inicio de la competición, las entidades organizadoras del evento, realizaron revisiones médicas a los camellos participantes. Y se encontraron con que muchos había sido manipulados estéticamente, informa Libertad Digital.

Los jueces comenzaron a sospechar al observar rasgos faciales inusualmente pronunciados en algunos animales.

Lo que le habían hecho a los camellos

Los tratamientos a los que habían sometido a los camellos incluían inyecciones de bótox en los músculos faciales para modificar los rasgos, ácido hialurónico para aumentar el volumen de los labios, rellenos dérmicos y silicona para alterar la forma de la nariz, así como inyecciones hormonales destinadas a mejorar el tono muscular, indica Libertad Digital.

En este tipo de concursos se valoran el brillo y la definición del pelaje, el tamaño de la cabeza, la longitud y anchura del cuello, los labios caídos, las pestañas oscuras y la forma de la joroba. Los animales también son evaluados por su postura general.

Los veterinarios que inspeccionaron a los camellos indicaron que estas intervenciones pueden provocar complicaciones en los animales, como desgarros internos, inflamaciones o problemas derivados de las operaciones, dice Libertad Digital.

Tras confirmarse las irregularidades, los organizadores anunciaron la expulsión de los animales implicados y sanciones para sus propietarios. Los camellos descalificados quedaron bajo supervisión veterinaria para recibir atención médica. El festival continuó con los ejemplares que cumplían la normativa.