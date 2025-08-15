Desbaratan búnker de drogas en Machagai: incautan cocaína, dinero y un arma

15 de agosto de 2025 Lectores: 21

Efectivos de la División Drogas de Sáenz Peña, con apoyo de ayudantes de fiscales, allanaron pasada la medianoche un domicilio del Pasaje Navarrete en Machagai, donde funcionaba un presunto punto de venta de drogas al menudeo. Una mujer de 27 años fue detenida en el operativo.

Secuestros realizados

En el lugar, los agentes incautaron 336 envoltorios de cocaína (56 gramos), recortes de polietileno, cucharas y cuchillos con restos de droga, cuatro teléfonos celulares, $209.900 en efectivo y un revólver calibre 32 con dos cartuchos.

Cargos y marco legal

La detenida fue notificada por Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 2304, además de Infracción al Art. 189° Bis del Código Penal por la tenencia del arma de fuego.