Desapareció en los Alpes el alpinista con Asperger «Lobo estepario»: la última selfie que mandó desde la cumbre

El alpinista alemán Kai Mosbacher, apodado «Lobo estepario», desapareció tras una salida en solitario en el macizo del Ankogel, en los Alpes de Carintia, en Austria. Su último contacto fue una selfie desde la cima del Schwarzkopf (3.174 m) el 8 de septiembre de 2025; después dejó de comunicarse con sus conocidos.

Según informes regionales, Mosbacher partió desde el Hannoverhaus, en Mallnitz, con la intención de ascender a la montaña austríaca Ankogel. Ese mismo 8 de septiembre envió la foto desde la cumbre y no volvió a dar señales.

El 10 de ese mes, una conocida lo denunció como desaparecido tras no poder localizarlo ni recibir noticias. Antes de avisar a las autoridades, la mujer comprobó si Mosbacher pasó por refugios de la zona y llamó a contactos locales sin éxito.

Lo buscaron 45 rescatistas

El 13 de septiembre se puso en marcha un operativo con 45 rescatistas de las secciones de Mallnitz, Lieser‑Maltatal y Bad Gastein, junto con la policía alpina. Participaron además vuelos de búsqueda y dos helicópteros policiales para rastrear áreas inaccesibles desde tierra.

Durante las primeras jornadas se realizaron rastreos de glaciares que incluyeron una inspección de unas diez horas y búsquedas aéreas en regiones de Carintia y Salzburgo. También se efectuaron comprobaciones en el área del Ankogel y en el domicilio de Mosbacher en Alemania sin resultados positivos.

La foto final de Kai, «Lobo estepario», antes de que perdieran todo tipo de comunicación con él.

Según el rescatista Christian Koller, en el libro de guardia del Hannoverhaus consta que Mosbacher partió en dirección al Ali‑Lanti‑Biwak, pero no se conoce la ruta exacta que siguió durante su salida.

La búsqueda fue interrumpida

“La búsqueda fue interrumpida y no se reanudará hasta que haya nuevas pistas”, informó el inspector Werner Pucher, de la dirección de Policía del Estado de Carintia.

El inspector Pucher informó a la prensa que, por ahora, no existe una acción de búsqueda en curso y que la operación quedará suspendida hasta que surjan datos nuevos. No precisó si ni cuándo se planificará otra intervención coordinada.

Las autoridades y los equipos de rescate remarcaron las dificultades del terreno. Señalaron que la zona presenta glaciares con grietas y pasos expuestos que requieren experiencia alpina para ser transitados con seguridad.

Schwarzkopf, la montaña desde donde Kai envió la selfie.

Los responsables del operativo describieron el área como técnicamente exigente. Indicaron que las grietas en los glaciares complican los rastreos y que la ausencia de señales electrónicas en sectores remotos limita la posibilidad de localización por medios habituales.

¿Quién es Kai Mosbacher?

Kai Mosbacher, nacido en Heidelberg, Alemania, y de 62 años, se presentó públicamente como un alpinista extremo. Según informes y reportes del Club Alpino Alemán (DAV), afirmó haber coronado más de 5.500 cumbres a lo largo de su carrera.

En un informe del DAV de mayo de 2024 se consignó que Mosbacher registró unos 40 “cuatromiles” y 16 “seismiles” entre sus ascensos. Entre esos registros, cerca de 30 de los cuatromiles los realizó en solitario, según su propio relato: “Cuando estoy en la cima pienso: por fin lo conseguí”.

Mosbacher adoptó el apodo «Lobo estepario» y explicó en entrevistas que padece síndrome de Asperger. Manifestó que prefiere la soledad y evita multitudes y ruidos fuertes; por esa razón optó con frecuencia por pernoctar en tiendas o cuartos de invierno y por no asegurarse con cuerda en sus ascensos.

En notas y conversaciones públicas dijo que evitar el uso del cordaje respondía a su dificultad para adaptarse a otras personas y que esa práctica formaba parte de su forma de escalar en solitario.

En redes sociales circuló ampliamente la última foto de Mosbacher. Su conocida publicó la imagen y ofreció una descripción física: 1,90 m de altura, muy delgado y con cabello castaño largo, con la esperanza de que esté en una zona sin cobertura móvil.

Las autoridades pidieron a la población no difundir especulaciones y remitir cualquier información comprobable a los canales oficiales. Por el momento, las comprobaciones en refugios, vuelos y registros domiciliarios no aportaron rastros que permitan reanudar la localización efectiva de Mosbacher.