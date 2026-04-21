Desaparece Garbarino tras la quiebra: cierran los últimos locales y la Justicia avanza con la venta de sus bienes

Tras la declaración de quiebra de Garbarino en marzo, la justicia avanza con la liquidación definitiva de la histórica cadena de electrodomésticos, que no logró renegociar su deuda ni encontrar un comprador en el intento de salvataje.

La desaparición formal de la empresa forma parte del proceso ordenado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo de Fernando D’Alessandro, quien el mes pasado dispuso el desarme de la mínima estructura que mantenía la compañía, inmersa en una crisis prolongada desde hace al menos cinco años.

En este contexto, ya se ha liquidado parte del stock disponible y comenzaron a cerrar los últimos tres locales abiertos: el ubicado en Avenida Cabildo, cerca de Juramento, en el barrio porteño de Belgrano; el de la calle Uruguay, frente a los Tribunales; y el outlet de Almagro.

Actualmente, junto con la disolución de la firma, se está llevando a cabo la transferencia de bienes, que pasarán temporalmente a la sindicatura para su venta y así cancelar parte de la deuda acumulada.

Los acreedores tendrán oportunidad hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos en el marco de la determinación final del pasivo de la quiebra, proceso que involucra a bancos, proveedores comerciales y exempleados.

Con la inhibición general de bienes y la inhabilitación para explotar el comercio, se busca identificar los activos a nombre de la compañía. Además de las sucursales y el inventario, esto incluye las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, que permanecen paralizadas y no se pudieron vender en los intentos por obtener fondos frescos, por lo que también forman parte de los bienes a liquidar.

Existen dudas sobre el destino de la marca Garbarino, actualmente el activo más valioso, dado que fue la principal casa de venta de electrodomésticos y electrónica del país. La sindicatura solicitó abrir un proceso específico para preservarla y, eventualmente, ponerla a la venta.

El fin de Garbarino como empresa emblemática se confirma tras los intentos fallidos por reactivar la compañía fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino. Desde junio de 2020, la firma pertenecía al empresario Carlos Rosales, entonces propietario de la aseguradora Prof y protesorero del club de fútbol San Lorenzo. Ese mismo año Rosales adquirió Radio Continental, que vendió a comienzos de 2025.

En su apogeo, Garbarino llegó a contar con más de 200 sucursales y 4.500 empleados. Antes de la quiebra, quedaban apenas 20 trabajadores. Según el último informe del síndico, en enero las ventas alcanzaron apenas 1.769.581,45 pesos. Al 31 de ese mes, el inventario era de 1.597 unidades, muchas de ellas consideradas “mercadería obsoleta y deteriorada con poco valor, que, por su antigüedad, no es la buscada por el público”.

El centro logístico de La Tablada, que daba empleo a cerca de 200 personas afiliadas al Sindicato de Camioneros, dejó de funcionar hace tiempo. Actualmente solo permanece activo un depósito en Garín de 2.500 metros cuadrados.

Tras años de frustradas negociaciones con posibles inversores, entre ellos el fondo Inverlat, dueño de Havanna, en agosto la Justicia otorgó a Garbarino cinco días para encontrar un comprador potencial. Este proceso, conocido como cramdown, culminaría con una nueva quiebra de no lograrse un acuerdo. En abril de 2025, la Justicia ya había declarado la quiebra de la empresa, pero esta logró levantarla tras depositar parte de la deuda reclamada. Aunque Garbarino se anotó para participar del proceso, finalmente no realizó ninguna presentación formal.

La única sociedad interesada registrada fue Vlinder, que nunca presentó una propuesta formal de reestructuración.

Este mismo criterio se aplicó a Compumundo, cuya venta también fracasó. En 2021 se intentó rematar el 51% del paquete accionario de esta cadena de venta de artículos de informática, pero no hubo ofertas.

En julio del año pasado, la Justicia también decretó la quiebra de Garbarino Viajes, la filial de turismo adquirida por Rosales en 2020 junto con otros negocios del grupo, como la financiera Fiden.