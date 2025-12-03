Deportes: Social Makallé y Municipales de Colonia Elisa definen la Copa de Oro

3 de diciembre de 2025 Lectores: 8

Este miércoles a las 19:30, Social de Makallé y Municipales de Colonia Elisa jugarán la final de ida de la Copa de Oro. El encuentro, suspendido por lluvia, se disputará en el estadio del celeste por el trofeo del torneo Clausura.

El partido estaba programado para el pasado domingo pero fue postergado por inclemencias del tiempo. Ahora, los equipos se enfrentarán en el estadio de Social de Makallé por el título del torneo Gerardo «Jarper» Sena.

Social de Makallé buscará su primer título en la Liga Regional. El equipo celeste llega a su cuarta final, con la firme intención de alzar la copa por primera vez en su historia.

Por su parte, Municipales de Colonia Elisa, «El Depor», jugará su sexta final. El club ya conquistó el campeonato en dos ocasiones a lo largo de sus 19 años de historia.

El arbitraje principal estará a cargo de Marcos Salabich de Machagai. Lo acompañarán Leonardo González y Leandro Cabrera como asistentes, mientras que Mauricio Ledesma oficiará de cuarto árbitro.

La final de la Copa de Oro promete ser un encuentro decisivo. El partido de vuelta definirá al campeón del torneo Clausura de la Liga Regional.