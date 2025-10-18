Denunciaron ante la justicia federal de La Plata a Diego Brancatelli por inducir al voto nulo en la boleta libertaria a una semana de las elecciones

Una denuncia ante la justicia federal de La Plata y una catarata de críticas fue lo que lograron cosechar en las últimas horas los conductores Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat por las ironías que lanzaron en torno a la postulación de Diego Santilli como primer candidato en la boleta de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, donde sigue impreso el nombre de José Luis Espert.

Uno por televisión por cable y el otro en su canal de streaming se burlaron de la situación y aconsejaban, con aparente sarcasmo, tachar el nombre del candidato o salir a pedir a viva voz por la inclusión del nombre de Santilli, que no va a figurar en el primer lugar de la nómina libertaria en la Boleta Única de Papel.

Diego Santilli, luego de que la Justicia resolvió que encabece la boleta de la LLA en la Provincia de Buenos Aires. Foto: Pablo Elías

Cuando faltan tan solo nueve días para los comicios legislativos nacionales, el episodio de tono casi idéntico entre los comunicadores que son críticos de la gestión libertaria generó un aluvión de críticas en las redes sociales, donde varios comunicadores señalaron que si no aclaran que se trata de una expresión humorística directamente inducían al error al votante.

Y, como esa situación puede ser interpretada como un delito, un abogado, el penalista Leonardo Sigal directamente presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata.

El letrado pidió a la justicia federal que investigue si la conducta de Diego Brancatelli incurre en delito «por sus declaraciones que llaman a tachar las boletas electorales a Espert y poner a Santilli».

Y, advirtió que la ley señala que quien «indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo será reprimido con prisión de un mes a tres años, porque pueden ser considerados nulos los votos que tengan un escrito o leyenda».

«Esperemos que la justicia actúe de acorde a esto y defendamos la democracia», reclamó el letrado en distintos medios de prensa esta tarde.

Las reprimendas también le llegaron a los conductores K por parte de varios periodistas en las redes sociales, como el entrevistador Luis Novaresio, quien lejos de interpretar el caso como algo chistoso directamente alertó sobre los «gestos fascitas de negación de la base de la democracia».

No es gracioso. No es un chiste. Es un gesto autoritario de alguien que, evidentemente, desprecia la democracia. Al final, siempre se nota: son gestos fascistas de negación de la base de la democracia. Propone provocar el voto cantado para que anulen a los que piensan… https://t.co/lqN2aHFNNd

El exdiputado Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) también reaccionó molesto por las declaraciones contra la postulación de Santilli y, dirigiéndose a Rosemblat, le preguntó: «Che, Pepe, y cuando busquen y vean que no está la de @CFKArgentina, ¿Qué tienen que hacer?»

De ese modo, aludió a la ex presidenta Cristina Fernández que se encuentra detenida, con prisión domiciliaria por una condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.

Che, Pepe, y cuando busquen y vean que no está la de @CFKArgentina, ¿qué tienen que hacer? https://t.co/hrY5qwpTYV

Del lado libertario, en tanto, fueron varias las cuentas en redes sociales que repudiaron los dichos de ambos e incluso, uno de los usuarios dio detalles sobre cómo tienen que entrar los votantes a la página de la justicia electoral para presentar denuncias y subir los videos de Brancatelli y Rosemblat para reportarlos.

En ese marco, la cuenta Juan Doe, del director de Comunicación Digital de la Casa Rosada, Juan Pablo Carreia, repudió la actitud de los dos conductores y apuntó que si alguien del sector libertario «hubiera dicho esto al aire ya estaría denunciado en la justicia electoral».

Si alguien de los nuestros hubiera dicho esto al aire ya estaría denunciado en la justicia electoral, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, estaría siendo allanado por la policía y repudiado por los principales actores políticos de izquierda.pic.twitter.com/IKsw6GNjz7