Denunciaron a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia por hacer un vuelo privado con Pablo Toviggino

Una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue denunciada por haber realizado un vuelo privado desde Estados Unidos a Argentina junto al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Se trata de Elena Cristina Nolasco Highton, secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex integrante de la Corte, Elena Highton de Nolasco. La denuncia fue presentada este jueves en la mesa de entradas del tribunal por Eduardo Enrique Davico, afiliado y dirigente de la seccional Necochea de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Davico solicitó que se inicie una investigación administrativa y disciplinaria contra Nolasco Highton por considerar que sus acciones son incompatibles con los deberes de imparcialidad, prudencia, transparencia e independencia funcional propios del cargo que ocupa.

Según la denuncia, el 22 de julio de 2021 aterrizó en el aeropuerto de San Fernando la aeronave PRV-LVGTQ, proveniente de Estados Unidos, que transportaba a Toviggino, a Nolasco Highton y a su esposo, Jorge Gabriel Giani, propietario de la empresa de seguros Surco.

El dirigente afirmó que Jorge Gabriel Giani está vinculado públicamente a Surco Seguros, una compañía relacionada con contratos en el ámbito del fútbol argentino y con negocios ligados a sectores sindicales, así como con estructuras vinculadas a la UATRE y a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), obra social de esa entidad sindical.

La presentación se produce en un contexto judicial complicado para la AFA. Toviggino y el presidente del organismo, Claudio «Chiqui» Tapia, están procesados por retención indebida de tributos y tienen prohibición de salir del país. Además, se investigan fondos de la AFA en el exterior y la compra de una propiedad de 105 mil metros cuadrados en Pilar atribuida a Toviggino.

La denuncia contra Nolasco Highton fue dirigida al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, instancia que tiene facultades para llevar adelante investigaciones disciplinarias contra sus funcionarios.

Davico, dirigente de UATRE —un gremio bajo investigación judicial—, sostuvo que “los vuelos privados constituyen espacios de acceso restringido, financiamiento relevante y relaciones de proximidad económica y personal incompatibles con los deberes reforzados de prudencia que deben observar los integrantes de la estructura técnica del Máximo Tribunal”.

Además, pidió investigar si hubo otros vuelos similares y recordó que este viaje de regreso desde Estados Unidos se produjo cuando Nolasco Highton aún era jueza de la Corte Suprema. La magistrada fue designada durante el gobierno de Néstor Kirchner en la renovación de la llamada “corte menemista” y dejó el cargo en noviembre de 2021.

Finalmente, Davico señaló: “No se afirma aquí que la Dra. Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales. Pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias”.