Denuncian una nueva modalidad de reventa de turnos para el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña

Vecinos señalan una modalidad de acaparamiento y reventa de turnos digitales. Piden que se investiguen las reservas reiteradas, cancelaciones frecuentes y el uso indebido de cuentas personales.

Una publicación realizada en un grupo de Facebook de Sáenz Peña volvió a encender la preocupación por el acceso a los turnos médicos en el Hospital 4 de Junio. El mensaje, publicado por un participante anónimo, ofrecía “turnos disponibles para la semana que viene para el hospital 4 de Junio”, lo que generó comentarios y malestar entre vecinos que aseguran tener dificultades para conseguir atención con clínicos o especialistas.

El caso abre una pregunta sensible: si los turnos del sistema público son gratuitos y deben ser gestionados por cada paciente, ¿por qué aparecen publicaciones ofreciendo turnos como si fueran un bien disponible para negociar?

Actualmente, el Hospital 4 de Junio cuenta con sistema digital de turnos e historia clínica. Según informó el Gobierno del Chaco, el sistema de “Turnos Salud Chaco” permite solicitar turnos mediante la aplicación Tu Gobierno Digital, con el objetivo de ordenar la atención, evitar largas esperas y reducir desplazamientos innecesarios de los pacientes.

De acuerdo con la modalidad denunciada por vecinos en redes sociales, algunas personas estarían tomando turnos disponibles sin tener necesariamente una necesidad médica concreta. Luego, cuando otros pacientes no logran conseguir lugar, ofrecerían gestionar el turno a cambio de dinero. La maniobra señalada consistiría en cancelar una reserva previa para que el turno se libere y, de inmediato, volver a tomarlo con los datos de otra persona.

Por el momento, esta modalidad debe ser presentada como una denuncia vecinal y no como un hecho judicialmente comprobado. No obstante, la existencia de publicaciones ofreciendo turnos para el hospital público alcanza para encender una alerta, porque el sistema fue pensado para facilitar el acceso a la salud, no para transformarse en una oportunidad de reventa.

La digitalización de los turnos fue anunciada como una herramienta para terminar con horas de demora y ordenar el sistema sanitario. El propio Gobierno provincial sostuvo que los profesionales pueden visualizar su planilla diaria en tiempo real y que el sistema busca evitar que los pacientes concurran en vano al establecimiento.

En ese contexto, el reclamo de los vecinos apunta a que se controlen posibles patrones sospechosos: usuarios que solicitan turnos de manera reiterada, reservas que se cancelan con frecuencia, turnos tomados y no utilizados, o cuentas que intervienen en gestiones para distintas personas sin justificación clara.

El daño no es menor. Cada turno retenido, acaparado o usado con fines comerciales puede dejar sin atención a un paciente que realmente lo necesita. Detrás de cada consulta puede haber un adulto mayor, un niño, una persona con dolor, un tratamiento pendiente o una familia esperando una respuesta médica.

También es importante aclarar que esta situación no debe instalar automáticamente la sospecha sobre el personal del hospital. La preocupación principal está puesta en una posible maniobra externa o de particulares que aprovechan la demanda de turnos y la necesidad de la gente.

Por eso, se recomienda no pagar por turnos del hospital público, no entregar usuarios ni contraseñas de Tu Gobierno Digital a terceros y denunciar cualquier publicación o contacto que ofrezca turnos a cambio de dinero. La salud pública debe ser accesible, ordenada y transparente. Un turno médico no puede convertirse en negocio.