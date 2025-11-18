Denuncian tortura y violación en celda de Sáenz Peña

18 de noviembre de 2025 Lectores: 15

Un detenido de 26 años fue torturado y violado por dos compañeros de celda en la Comisaría Primera de Sáenz Peña. La víctima fue hospitalizada con graves lesiones y el fiscal ya inició una causa por los hechos.

Un hombre detenido por presunto abuso sexual denunció haber sido torturado y abusado sexualmente por dos compañeros de celda en la Comisaría Primera. Tras alertar a los guardias, fue retirado del penal con múltiples heridas.

La víctima fue trasladada al hospital 4 de Junio, donde le diagnosticaron quemaduras presuntamente causadas con cigarrillos en orejas, cuello y zona genital. También presentaba hematomas, escoriaciones y laceraciones en varias partes del cuerpo.

El fiscal Marcelo Soto inició una nueva causa penal contra los agresores, identificados con los apodos “Com” y “Cucaracha”, por los delitos de lesiones y abuso sexual con acceso carnal.

Hasta el momento, no se informaron novedades sobre el estado de los detenidos implicados ni sobre las medidas de seguridad adoptadas en la comisaría tras el hecho.