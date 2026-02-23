Dentro del “Lolita Express”: quiénes son las celebridades que viajaron en el polémico avión de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein usaba su avión privado Gulfstream Aerospace Gulfstream II (G-II) para trasladar a chicas menores de edad junto a adultos influyentes. De allí que el jet se ganara el apodo de «Lolita», en referencia a la novela de 1955 que trata sobre una menor sexualizada.

Ahora, tras el arresto del expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor, a quien se lo acusa de haber volado en esa nave, recrudeció el debate sobre qué otras celebridades participaron de viajes en el mismo vehículo.

A continuación, las más relevantes de ellas, las pruebas que las involucran y cómo se han defendido.

Las vinculaciones del expríncipe Andrés con el «Lolita Express»

La breve detención del expríncipe Andrés estuvo vinculada a la causa que investiga una supuesta revelación de información gubernamental y comercial confidencial con Epstein mientras ejercía como enviado especial de comercio internacional del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Sin embargo, tras el arresto, y por impulso del ex primer ministro Gordon Brown, distintas policías del Reino Unido han vuelto a poner el foco en los 90 vuelos del Lolita Express al país, pues existen fuertes sospechas de que Andrés haya estado en algunos de ellos.

La Policía de Essex confirmó que está evaluando las acusaciones de que las víctimas de Epstein fueron trasladadas a la terminal privada del aeropuerto londinense de Stansted. La Policía de Thames Valley, en tanto, indicó que evalúa una acusación que señala que, en 2010, Epstein envió a una mujer a Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Andrés.

Se presume que el expríncipe introducía a mujeres en el Palacio de Buckingham sin autorizaciones de seguridad y bajo nombres en clave. Supuestamente, miembros del personal de control se vieron obligados a colar a estas chicas tras los muros del palacio durante años, utilizando una de las entradas ocultas.

Una fuente declaró a The Sun: «Llamaba a la oficina de guardia y siempre decía lo mismo: ‘La Sra. Windsor llegará pronto; por favor, déjenla entrar y acompáñenla’. Era tan frecuente que simplemente ponían los ojos en blanco y decían ‘sí, señor’. Continuó así durante años. Los oficiales de protección real odiaban que les asignaran a Andrés, ya que era tan desagradable y despectivo».

Andrés ha negado las acusaciones. En una entrevista de 2019 con Newsnight de la BBC, dijo que no recordaba haber viajado en el avión de Epstein.

Presidentes, modelos y actores: otras celebridades que volaron en el «Lolita Express»

Haber viajado en el avión de Epstein no implica, de por sí, haber cometido un delito. Sin embargo, por lo polémico que resultó su dueño, y por los fuertes indicios de que a bordo del avión se cometieron abusos sexuales, los famosos involucrados en los vuelos de dicha nave tuvieron que dar explicaciones.

La presencia de Donald Trump: «Viajó en el avión de Epstein muchas más veces de las que teníamos conocimiento»

La BBC, Reuters y otros respetados medios informaron que, en un correo electrónico publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU., con fecha del 7 de enero de 2020, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, figuraba como pasajero del avión de Epstein ocho veces entre 1993 y 1996.

El mail en cuestión, enviado por un fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York, cuyo nombre ha sido omitido, dice: «Donald Trump viajó en el avión privado de Epstein muchas más veces de las que se habían informado previamente (o de las que teníamos conocimiento)».

Por otra parte, según los citados medios, los registros de vuelo muestran que Trump realizó la mayoría de estos viajes desde y hacia el Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey, que queda a unos 19 kilómetros de su antiguo hogar en Manhattan. Fue allí donde, en julio de 2019, Epstein fue arrestado por tráfico sexual.

El 15 de mayo de 1994, Trump aparentemente viajó a Washington a bordo del avión de Epstein, acompañado de su segunda esposa, Marla Maples, su hija Tiffany, que entonces tenía unos siete meses, y una niñera. El 13 de agosto de 1995, Trump voló del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a Teterboro, acompañado de su tercer hijo, Eric.

La relación entre Trump y Epstein ha sido tema de debate en los últimos años, y ambos fueron fotografiados juntos con frecuencia en eventos sociales de alto nivel en las décadas de 1980, 1990 y 2000, antes de que salieran a la luz los aberrantes crímenes de Epstein.

En 2002, durante una entrevista con la revista New York Magazine, el actual presidente, quien ha negado haber visitado la isla de Epstein, describió al agresor sexual como un «tipo estupendo» al que «le gusta divertirse», y añadió: «Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí. Y muchas de ellas son jóvenes».

En los años transcurridos desde entonces, Trump ha buscado distanciarse de Epstein, y se ha informado de un supuesto conflicto por una codiciada propiedad en Palm Beach. Al día siguiente de la detención de Epstein, Trump insistió: «Lo conocía como todo el mundo en Palm Beach. Tuve una discusión con él. No he hablado con él en 15 años. No era su admirador, te lo aseguro».

Mientras tanto, durante una entrevista con Fox News en 2016, el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, declaró que el magnate no tenía ninguna relación con Epstein, afirmando: «No eran amigos ni socializaban juntos».

El 8 de enero de 2024, finalmente, en la red social Truth Social, el presidente estadounidense negó haber viajado en el Lolita. «Nunca estuve en el avión de Epstein», escribió.

Bill Clinton y los vuelos con «fines humanitarios»

El expresidente Bill Clinton viajó a bordo del Lolita al menos 17 veces, entre 2002 y 2003.

En 2019, su portavoz, Ángel Ureña, admitió estos viajes, aunque declaró que fueron menos: «En 2002 y 2003, el presidente Clinton realizó un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey Epstein: uno a Europa, uno a Asia y dos a África, que incluyeron escalas relacionadas con la labor de la Fundación Clinton».

Los vuelos también fueron reconocidos por el propio Clinton, quien aseguró que viajó con fines humanitarios y que desconocía los «terribles crímenes» del financista, a la par que negó haber visitado su infame isla. Además, aclaró que cortó todo contacto con Epstein hace dos décadas.

Naomi Campbell: viajes y mails controvertidos

El Palm Beach Post informó que la supermodelo británica Naomi Campbell voló cinco veces a bordo del Lolita Express entre 2001 y 2003. Dos de estos vuelos partieron de las Islas Vírgenes Estadounidenses, mientras que un par más se dirigieron a São Paulo, Brasil.

Campbell, de ahora 55 años, declaró que conoció a Epstein en 2001, el día de su 31.º cumpleaños, tras ser presentada por su exnovio, el empresario italiano Flavio Briatore.

Al abordar la conexión en un video de YouTube de 2019, Campbell afirmó que desconocía los crímenes de Epstein en ese momento, y sostuvo que lo consideraba una más de las «cientos de miles de personas junto a las que se había parado para tomarse una foto».

Sin embargo, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU., Campbell envió a Epstein invitaciones para dos eventos en 2010, justo un año después de que el pedófilo saliera de prisión tras declararse culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

Además, correos electrónicos evidencian que, en 2016, allegados de Campbell volvieron a comunicarse con Epstein para pedirle el Lolita, con el objetivo de realizar un viaje a Miami.

Tras conocerse estas pruebas, el abogado de la modelo, Martin Singer, declaró: «Antes del arresto de Epstein en Nueva York en 2019, mi cliente desconocía por completo su atroz conducta criminal», y lo justificó al decir que Campbell había vivido en Moscú entre 2008 y 2013 y que, por ello, «no tenía ni idea de que Epstein estuviera registrado como delincuente sexual».

Kevin Spacey: un vuelo con un extraño rodeado de «jovencitas»

En 2002, el actor de Hollywood Kevin Spacey fue fotografiado junto a Ghislaine Maxwell en la sala del trono del Palacio de Buckingham. Ese mismo año, asistió a una reunión en la finca privada de Epstein en Nuevo México, y también existe una imagen que lo acredita, en la que se lo ve junto a Maxwell y a Clinton, entre otras personas.

Más tarde, se conoció que Spacey, anteriormente, había volado en el Lolita. Según explicó el actor, el vuelo fue el mismo en que participó Clinton, y que tenía como fin una misión humanitaria.

De hecho, en una entrevista de 2024, Spacey contó que, cuando voló, no sabía quien era Epstein, pero que sí le pareció extraño que estaba rodeado de «jovencitas», por lo que trató de mantener al entonces presidente Clinton alejado de él.

De acuerdo con lo detallado, supo quién era Epstein luego de aquella reunión en el Palacio de Buckingham, de la cual el pedófilo no participó pero sí estuvo en las inmediaciones. «Desde entonces supe quién era, y pude volver atrás y descubrir que el avión en el que volamos para la misión humanitaria era propiedad de Jeffrey Epstein», explicó la estrella de Hollywood.