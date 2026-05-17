Demi Moore vuelve a preocupar por su delgadez alarmante

Demi Moore se ha convertido en una de las protagonistas principales del Festival de Cine de Cannes. La actriz forma parte del jurado oficial de la 79ª edición y cada día deslumbra en la alfombra roja con diseños espectaculares, en un evento que marca tendencia en moda hasta el 23 de mayo.

Entre las firmas que ha elegido para sus looks se destacan Jacquemus y Gucci, tanto para la red carpet como para las diversas fiestas que se realizan en la Croisette. Sin embargo, a pesar de sus atuendos deslumbrantes, los seguidores de Moore han vuelto a expresar su preocupación por su delgadez alarmante.

Desde hace varios meses, la actriz está en el centro de atención por su figura extremadamente delgada, que remite al concepto heroin chic popular en los años 90, caracterizado por siluetas sumamente esbeltas. Para muchos, el medicamento Ozempic, conocido como la “droga de Hollywood”, estaría detrás de este cambio en su apariencia, aunque Moore no se ha pronunciado al respecto.

La actriz parece estar explorando una nueva corriente de belleza hollywoodiense, similar a la de su película La Sustancia, que le valió su primera nominación al Oscar. Esta tendencia también ha sido adoptada por otras celebridades como Nicole Kidman y Olivia Wilde.

Con 63 años, Moore luce y se siente aparentemente más joven que nunca, con un rostro sin arrugas pero un cuerpo que genera inquietud por su falta de salud. Sus seguidores han manifestado su preocupación, mientras que algunos medios, como el New York Post, han generado controversia con titulares como “Los brazos tonificados de Demi Moore captan todas las miradas en Cannes”.

En una imagen de la actriz luciendo un espectacular diseño de Jacquemus, sus brazos evidenciaban una delgadez preocupante. La escritora y activista Shannon Watts criticó al medio estadounidense por ese titular: “Por favor, dejad de decir a las mujeres que esto está tonificado”.

En redes sociales, miles de usuarios han pedido a la actriz que cuide su salud. “He sido una gran fan tuya durante años y te lo digo con la mayor compasión: espero que cuides de tu salud. Mucha gente se preocupa por ti”, escribió una usuaria en Instagram.

Otros usuarios han lamentado el regreso de este tipo de figuras y solicitaron a los medios que no glorifiquen la delgadez extrema como un modelo a seguir. Comentarios como “Luce vestidos espectaculares, pero ella no está espectacular, no se ve sana” o “No deberíamos glamourizar esta delgadez extrema como un ejemplo a seguir” reflejan la inquietud generalizada.

Fuente: La Vanguardia.