Delfina Lanusse niega robo de drogas en el Hospital Italiano

La médica residente de tercer año en anestesiología, Delfina Lanusse, negó categóricamente las acusaciones de robo de fármacos en el Hospital Italiano durante su declaración indagatoria ante el juez Javier Sánchez Sarmiento. Lanusse aseguró: «Nunca robé nada, soy intachable» y atribuyó las imputaciones a una maniobra impulsada por «una examiga que está mal psiquiátricamente».

Durante su testimonio, desestimó los rumores que la vinculan con el hurto de propofol y fentanilo, afirmando que las versiones que la implican carecen de fundamento. A pesar de su descargo, tanto Lanusse como el anestesista Hernán Boveri fueron procesados la semana pasada. El juez no dictó prisión preventiva, pero les impuso la prohibición de salir del país y trabó embargos sobre sus bienes por un total de 100 millones de pesos.

La investigación judicial se intensificó tras el hallazgo del cuerpo de Alejandro Salazar, un anestesista de 29 años que falleció por sobredosis en febrero. El peritaje confirmó que las drogas encontradas en su domicilio procedían de la farmacia del Hospital Italiano. El expediente judicial también puso el foco en las denominadas «propofest», supuestas fiestas donde se consumían medicamentos hospitalarios. Además, la fiscalía indaga la posible comercialización de «viajes controlados», una modalidad que consistiría en ofrecer sedación profunda a clientes bajo supervisión profesional a cambio de dinero.

En una instancia previa ante la Asociación de Anestesia, Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hace dos años, aunque responsabilizó a Boveri de instigarla. Por su parte, el anestesiólogo admitió haberla drogando en varias ocasiones, pero denunció que fue ella quien sustrajo los insumos médicos del hospital.

La pesquisa incorporó recientemente a una tercera médica imputada, Chantal Leclercq, por sus vínculos cercanos con los principales sospechosos. El Hospital Italiano ya apartó a los involucrados de sus funciones y abrió sumarios internos para determinar la responsabilidad jerárquica en el desvío de medicamentos.