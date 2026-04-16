Delcy Rodríguez desmanteló el salón Néstor Kirchner en Caracas y hasta desaparecieron los cuadros del ex presidente y Hugo Chávez

Los cuadros de los fallecidos Hugo Chávez y Néstor Kirchner, así como la imagen del ex presidente argentino, ya no están expuestos en las paredes del Palacio de Miraflores, en Venezuela. Además, el Salón Néstor Kirchner cambió de denominación por decisión de Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno interino del país caribeño tras un operativo militar enviado por Donald Trump que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ambos enfrentando graves cargos ante la justicia estadounidense.

En redes sociales, usuarios chavistas expresan su desconcierto y preocupación por el paradero de estas pinturas, que esta cronista pudo observar personalmente durante un viaje a Caracas y que fueron inauguradas por la propia ex presidenta Cristina Kirchner.

“Hace meses surgió una polémica porque Delcy supuestamente había retirado los cuadros de Maduro del Miraflores. El tema se calmó, pero el Salón Néstor Kirchner sufrió una remodelación muy particular. 1. Con Maduro, diciembre de 2025. 2. Delcy con funcionarios de EE.UU., abril de 2026”, señaló Jordan Flores, quien se identifica en redes sociales como “periodista millennial” y compartió imágenes comparativas.

La cuenta @aapayés, con cerca de 80.000 seguidores, también cuestionó la situación: “¿Este no era el Salón Néstor Kirchner? ¿Quitaron la pintura que le hizo el comandante Chávez a Néstor Kirchner?”, expresó con un emoji de duda.

El periodista venezolano Gabriel Bastida, radicado en Argentina y colaborador del sitio Monitoreamos, ha seguido de cerca estos cambios. Destacó que desde enero, cuando Maduro fue capturado en Fuerte Tiuna el 3 de ese mes, las pinturas en las que aparece Néstor Kirchner fueron retiradas.

En 2011, Hugo Chávez, ya enfermo y bajo tratamiento —falleció dos años después a causa de un cáncer—, inauguró junto a Cristina Kirchner el salón del Consejo de Ministros del Palacio de Miraflores, al que dio nombre en honor a Néstor Kirchner. Los cuadros fueron pintados por el propio “comandante Chávez”.

En la actualidad, el salón muestra un gran dibujo en pantalla con la sede del gobierno y la inscripción “Palacio Miraflores”, en tonos rojos que recuerdan el diseño de la Casa Blanca, similar a la estética que el dirigente argentino Javier Milei propuso para la Casa Rosada. Aunque hasta hace poco se veían tres cuadros, ya no están las imágenes de Néstor Kirchner ni de Chávez, aunque persiste un retrato de Maduro junto a su esposa.

En lo que parece ser una forma de “cogobierno”, producto de las exigencias de Donald Trump para modificar la administración y política petrolera, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha removido a varios funcionarios afines a Maduro y busca una apertura internacional que, sin embargo, no se refleja en avances en materia de derechos humanos, en un país donde persisten numerosos presos políticos.

Durante la ceremonia original, Cristina Kirchner y Hugo Chávez recorrieron el salón y grabaron un video, destacando una decoración en celeste y blanco. El espacio también exhibía retratos de líderes de la izquierda latinoamericana, como Fidel Castro y Lula da Silva.

Según un reporte de Clarín, “el momento culminante fue cuando Chávez reveló que, días antes, había contado por teléfono a Cristina que se dedicaba a la pintura. Ella le pidió entonces: ‘píntame uno’”. Chávez comentó: “Lo terminé anoche, aún debe estar fresco”, y agregó: “No soy pintor, solo aficionado. Espero que no les parezca feo, porque lo hice con mi corazón”, mientras mostraba el cuadro con su rostro junto al de Kirchner, el primer secretario general de la CELAC. Los presentes corearon “olé, olé, Néstor, Néstor”.

Cristina Kirchner había viajado a Venezuela para participar en una cumbre de la CELAC, acompañada por su hija Florencia. “Eran muy amigos”, recordó la ex mandataria, quien también agradeció “no solo por los cuadros y las imágenes, sino por el afecto” recibido.