Del cobre a la cerveza: el alemán que apuesta millones a la minería en San Juan y produce IPA en el desierto

Michael Meding divide su tiempo entre dos pasiones: durante el día, es el CEO de la minera que busca financiar con 2.400 millones de dólares su proyecto de cobre en San Juan; por la noche, es el alemán que disfruta de la cerveza que produce industrialmente en la localidad de Rivadavia, en esa provincia.

Nacido hace 52 años en Düsseldorf, Meding es el director general de la compañía canadiense McEwen Copper y gerente del proyecto Los Azules, que ya ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión aprobada de 2.672 millones de dólares. Además, preside el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).

Su dominio del español comenzó a perfeccionarse en 2008, cuando llegó a Chile para trabajar en la industria farmacéutica. Un año después se trasladó a Argentina y Uruguay, donde se desempeñó en el sector óptico, y en 2010 decidió asentarse en San Juan para dedicarse definitivamente a la minería.

Fiel a sus costumbres alemanas, Meding, entonces gerente financiero de Barrick Gold, acostumbraba finalizar sus jornadas con una cerveza, pero ninguna marca tradicional argentina lograba convencerlo. Sin embargo, sí disfrutaba Donata del Desierto, una cerveza artesanal creada en 2012 por los empresarios sanjuaninos Carmelo Letizia y Juan José de los Ríos.

La calidad de esa cerveza, que en sus inicios tenía una producción mensual de mil litros, llevó a Meding a proponer una asociación. «En 2017 hice un asado con ellos y les pregunté si querían dedicarse de lleno a este proyecto. Me entregaron un plan de marketing, inversión y ventas, y luego me asocié con un 33% de la empresa. Hoy producimos hasta 25.000 litros mensuales», comentó Meding en diálogo con Clarín.

Casi una década después, Donata del Desierto opera una cervecería con capacidad para más de 90 mesas en Rivadavia, al oeste de la capital provincial. La compañía factura más de mil millones de pesos anuales solo por la venta de cerveza e incorporó tecnología orientada a la eficiencia energética y la sostenibilidad, incluyendo calefones solares para el calentamiento de agua en el proceso productivo, paneles solares y sistemas de energía renovable, además de un circuito cerrado que permite ahorrar unos 10.000 litros de agua por mes.

Entre 2019 y 2021, Meding emprendió otro rumbo: fue director de Administración y Finanzas de Trafigura —uno de los principales comercializadores de materias primas del mundo— en Cuba, donde la empresa operaba una mina de plomo y zinc y desarrollaba un proyecto de níquel. «Una de las tareas más difíciles fue diseñar una estrategia para retener personal. En Cuba tuvimos que contratar a una empresa estatal que pagaba a los ingenieros de minas alrededor de 50 dólares mensuales, mientras un taxista ganaba unos 450. Finalmente logramos que los profesionales recibieran cerca de 500 dólares», relató.

Desde 2022, el ejecutivo alemán volvió a establecerse en San Juan, donde es el hombre de confianza del empresario canadiense Rob McEwen para llevar adelante Los Azules, el primer proyecto cuprífero que consiguió la protección del RIGI y que se ubicará a unos 80 kilómetros de Calingasta.

Actualmente, Meding recorre oficinas de organismos multilaterales, agencias de crédito para exportaciones e instituciones estadounidenses que podrían financiar la mina. Los Azules busca préstamos por 2.400 millones de dólares para iniciar la construcción en 2027 y esta semana contrató a la francesa Société Générale como asesor financiero. Paralelamente, trabaja junto a la International Finance Corporation (IFC), brazo financierodel Banco Mundial.

Además, el proyecto está en la búsqueda de un socio que aporte los 1.600 millones de dólares restantes para completar la financiación. Todo indica que ese socio será Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo, que ya forma parte a través de Nuton y que a principios de año volvió a fracasar en su intento de fusionarse con Glencore.

En otro sentido, cuando cambia el enfoque de la minería, Meding y sus socios de Donata del Desierto avanzan en la expansión hacia Barreal, una localidad a tres horas de San Juan ubicada en la zona de influencia de Los Azules.

El plan es integrar una cervecería boutique con turismo sustentable: instalarán una pequeña fábrica artesanal, un complejo de cabañas y una plantación propia de lúpulo, con el ecoturismo como propuesta principal. En Barreal se encuentran uno de los cielos más limpios de Sudamérica, además de espacios para practicar carrovelismo en la Pampa del Leoncito y pesca con mosca.

Meding espera anunciar antes de fin de año la decisión final de inversión para el proyecto Los Azules y, mientras tanto, apuesta por demostrar que «pueden convivir perfectamente el turismo y la minería».