Dejó a su perro tres horas encerrado dentro de un bolso en el baúl del auto con 35 grados en plena ola de calor récord, el video desató un escándalo y ella se justificó: “Se nos pasó el tiempo”

Una joven fue detenida por la Policía en Lyon, Francia, tras dejar a un perro encerrado durante varias horas en el baúl de su automóvil en plena ola de calor europea. El incidente ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Westfield La Part-Dieu, donde las temperaturas oscilaban entre 30 y 35 grados.

El caso se viralizó por un video difundido en redes sociales que generó una gran indignación. En las imágenes se observa a la mujer llegando al vehículo, rodeada por varias personas, entre ellas agentes de seguridad y policías. El perro estaba confinado dentro de una jaula en el baúl. Al abrir el auto, una persona presente pregunta si el animal “lloraba”, a lo que una oficial responde señalando la gravedad del hecho: “¿Usted piensa que tiene aire para respirar, señora?”.

El episodio sucedió el sábado 23 de mayo por la tarde. El centro comercial confirmó que sus equipos de seguridad detectaron un vehículo con un perro encerrado, y que el animal ladraba. Los agentes llamaron de inmediato a la Policía, que llegó al lugar casi al mismo tiempo que la conductora.

Según estimaciones del centro comercial, el perro podría haber permanecido encerrado al menos tres horas. Además, puntualizaron que sus equipos están preparados para actuar rápidamente ante situaciones de riesgo. Frente a las preguntas de los policías, la joven explicó que “se les había pasado el tiempo”, respuesta que generó aún más enojo entre los presentes.

Una oficial le respondió: “Usted olvidó un animal vivo en el baúl de su auto”, intentando transmitir la gravedad de la situación. Otro agente fue más contundente y afirmó: “Esto es maltrato animal”, además de destacar que el perro no tenía agua dentro de la jaula.

El video, que dura menos de dos minutos, fue compartido miles de veces y provocó una ola de críticas hacia la joven. También generó mensajes de odio y amenazas, debido a que su rostro no aparecía cubierto en las publicaciones en redes sociales.

Hasta el momento, la Policía no ha informado si se aplicarán sanciones a la responsable del animal. El perro, propiedad de la madre de la joven, fue liberado del baúl tras la intervención de los efectivos.