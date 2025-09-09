Decomisan una tonelada de dorados ilegales en ruta hacia Tucumán

9 de septiembre de 2025 Lectores: 23

Un camión frigorífico transportaba más de una tonelada de dorados, especie protegida cuya pesca y comercialización están prohibidas en Entre Ríos. El operativo se realizó en el puesto de control Paso Cerrito, kilómetro 341 de la Ruta Nacional 14, en el límite con Corrientes.

Detalles del operativo

El procedimiento ocurrió el jueves 4 de septiembre:

Camión Mercedes Benz con logos de «Puerto Banús Pescadería»

Camión Mercedes Benz con logos de «Puerto Banús Pescadería» Ruta: Concordia hacia Bella Vista (Corrientes)

Ruta: Concordia hacia Bella Vista (Corrientes) Conductor de 49 años domiciliado en Bella Vista

Conductor de 49 años domiciliado en Bella Vista Revisión: carga a granel sin cajones ni hielo

Irregularidades detectadas

Documentación inválida presentada:

Guía de tránsito de pescado de Buenos Aires (no correspondiente)

Guía de tránsito de pescado de Buenos Aires (no correspondiente) Falta de certificados sanitarios interjurisdiccionales

Falta de certificados sanitarios interjurisdiccionales Transporte en condiciones antihigiénicas (restos de pasto y sangre)

Marco legal infringido

El caso viola múltiples normativas:

Ley de Pesca Nº 4.892 y normas complementarias

Ley de Pesca Nº 4.892 y normas complementarias Ley de Interés Turístico del Dorado Nº 11.175

Ley de Interés Turístico del Dorado Nº 11.175 Prohibición de captura, acopio, venta y tránsito comercial

Importancia de la especie

El dorado es recurso turístico y deportivo emblemático del litoral argentino. Su protección busca preservar la biodiversidad y evitar la depredación de los ríos de la región. La carga fue decomisada y el conductor quedó supeditado a la causa.