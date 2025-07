Decisión clave en la causa del fentanilo: qué peritos confirmarán si la droga del laboratorio de García Furfaro causó las 52 muertes

La sospecha es que el fentanilo contaminado que produjo el laboratorio HLB Pharma, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, fue la causa de las 54 muertes de pacientes en distintos centros de salud de todo el país. Pero ese nexo causal aún no está demostrado. Por eso, la resolución que tomó en estas horas la Justicia Federal de La Plata es importante: determinó quiénes serán los peritos que deberán establecer, justamente, si ese fentanilo fue lo que provocó esas muertes.



El juzgado N° 3, a cargo de Ernesto Kreplak, designó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para realizar un peritaje en el que analizará «integralmente las historias clínicas de los pacientes. Dicho peritaje, se lee en el escrito que firma el juez, será «tendiente a determinar las causas de muerte y, en particular, la incidencia o no en los decesos de la administración de fentanilo HLB».

«Puntualmente», indica el juez, el Cuerpo Médico Forense «deberá identificar la existencia de casos de bacteremia asociados a klebsiella pneumoniae, klebsiella variicola, ralstonia picketti y/o ralstonia mannitolilytica y establecer si la contaminación microbiana pudo haber incrementado el riesgo de muerte». Para realizar su tarea, los peritos de la Corte tendrán a disposición los resultados de los análisis aportados a la causa por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud «Dr. Carlos G. Malbrán».

Dichas bacterias se hallaron en los lotes del fentanilo de HLB, que fueron administrados a pacientes en terapia intensiva de sanatorios y hospitales en provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe. La investigación comenzó en mayo por la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, que se constituyó como querellante al igual que el Ministerio de Salud de Nación.

Además, en el mismo documento, la Justicia designó al Malbrán para realizar otro peritaje en los registros de lote (el llamado batch record), esto es, las muestras que se toman de la producción y donde se registra toda la información sobre la elaboración de ese lote específico.

Como había informado Clarín, Kreplak le había pedido el análisis de esta documentación también al Cuerpo Médico Forense de la Corte, pero 20 días después (casi a fines de mayo) en ese organismo informaron que no tenían equipos técnicos y profesionales para esa tarea. Ahora se confirmó que ese estudio lo hará el Malbrán.

Fuentes judiciales destacaron que esta instancia a la que se llegó es «muy importante» en el proceso porque se reunió la información necesaria y se «desmalezó el camino» para que sean ahora los cuerpos de expertos los que hagan el análisis de la documentación y puedan sacar sus conclusiones.

Respecto de lo que sigue, se va a notificar a las partes para darles la posibilidad de que designen sus peritos de parte y para que formulen las preguntas que consideren pertinentes para sumar al análisis del Cuerpo Médico Forense y del Malbrán.

Otra novedad relevante es que el juzgado de Kreplak habilitó la feria judicial, por lo que van a seguir trabajando durante las próximas semanas para comenzar los peritajes inmediatamente. En el juzgado son optimistas de que para fines de agosto tendrían información relevante que les permita estar «en una situación probatoria más o menos clara».

