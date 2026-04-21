¡Debut Soñado! “Tati” Duarte hizo podio en el Rally de Eldorado

El norte misionero vibró este fin de semana con el regreso del Rally Misionero, por los caminos de Eldorado y Colonia Victoria. En su debut absoluto en la categoría Quads Principiantes, “Tati” Duarte, la piloto local demostró que tiene madera para la competencia, logrando un valiosísimo 2° puesto.

La acción comenzó el viernes con la rampa de largada en la Costanera, con altas expectativas ya que se marcaba el regreso de los cuatriciclos al campeonato provincial.

Bajo el intenso sol misionero, «Tati» mostró regularidad desde el inicio. Se mantuvo firme en los tramos de Gonseski – Barrio Somrau y Los Cedros – Victoria, cerrando la primera jornada en la segunda posición de la general de su categoría, escoltando a Osvaldo Mazur.

El domingo la exigencia no dio tregua pero “Tati” mantuvo el ritmo, superando los últimos PC con solidez. El cierre fue a pura fiesta en el Autódromo Ciudad de Eldorado, donde el Súper Especial «Homenaje a Favio Scheske» coronó su gran actuación.