Debate porteño para Diputados: ni Fargosi ni Hagman quieren ir y la oposición reclama que vayan

La elección porteña para diputados viene tensándose en términos de discusión y a partir del posicionamiento de los principales candidatos que van a competir.

Las dos fuerzas principales, en ese contexto, vienen negándose a ser parte de un debate de candidatos que sí están reclamando fuerzas de otras vías, que se perfilan para pelearles la elección.

Es el caso especialmente de Martín Lousteau, de Ciudadanos Unidos, y de Ricardo López Murphy, que va por Potencia. Ambos reclaman por la presencia del libertario Alejandro Fargosi y del kirchnerista Itai Hagman, quienes vienen liderando las encuestas.

Respecto a la reticencia a debatir de los otros candidatos, Lousteau manifestó: “Alejandro Fargosi debería estar debatiendo acá qué es lo que pasa con la economía real, qué es lo que pasa con la economía financiera, qué es lo que pasa con Espert, porque Fargosi fue la excusa para postergar la ley de Ficha Limpia».

Fargosi, la semana que viene podemos abordar este tema en el debate de TN. Aún está a tiempo de cambiar de opinión y participar. De paso, podemos hablar de Libra, Spagnuolo y de las coimas en Andis. Los argentinos merecemos muchas explicaciones

Y agregó, sobre el jurista: «Lo echaron del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Pidan las denuncias, entre otras cosas, en ese mismo colegio, por irregularidades en los concursos de jueces, facilitando los exámenes para que se copien los jueces en convivencia con el kirchnerismo. Entonces, debería estar acá. Yo no conozco ninguna cabeza de lista que quiera ser diputado escondiéndose”.

También le pegó a Hagman, el principal referente de la boleta porteña para la Cámara baja. “Qué pena, que no pudimos debatir con Hagman hoy. Porque a él lo conocemos por estar defendiendo cosas como Venezuela o los piquetes, o un modelo económico que llevó al 200% de inflación. Me hubiera gustado que estuviera acá”, sostuvo.

En redes sociales, López Murphy también le apuntó a Fargosi, con quien comparte un perfil similar del electorado y a quien le apunta a sacar votos de manera directa. “¿Es real que el señor Alejandro Fargosi se bajó del debate de candidatos? Sería una lástima», tuiteó el economista, que tiene el apoyo de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, con el que se sacó una foto hace poco.

En la Coalición Cívica también hubo cuestionamientos, desde el candidato a diputado Hernán Reyes. «Parece que el síndrome de Fargosi es contagioso. Itaí Hagman también se bajaría del debate. Al final se parecen demasiado», reflexionó Reyes.

Desde La Libertad Avanza insisten en que la decisión de no asistir al debate en TN tiene que ver con una «estrategia de campaña». Hagman, en tanto, transmite desde fuentes cercanas a Fuerza Patria, que «siempre estuvimos dispuestos a participar en el debate y participamos de todas las reuniones a las que se nos convocaron, sean las formales como las informales».

Y agregaron, trasladándole la responsabilidad de no debatir a Fargosi: «Durante todos estos días propusimos adaptarnos a distintos formatos para que se pueda realizar el debate. Entendemos que las elecciones legislativas buscan ratificar o rechazar la dirección del gobierno con lo cual es indispensable la presencia del candidato oficialista, sin ellos lamentablemente pierde el espíritu de discusión».