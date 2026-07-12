De traje y en un lujoso hotel de Puerto Madero: así cayó un narco mexicano buscado por los Estados Unidos

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, de 38 años y originario de México, fue detenido en el Hotel Hilton de Puerto Madero, uno de los más exclusivos de Buenos Aires. Vestido con traje y preparado para una cena de trabajo con representantes de una empresa multinacional del sector salud, salió de su habitación en el séptimo piso cuando fue interceptado por una brigada de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA). No opuso resistencia.

Aguirre Covarrubias había llegado a Argentina el miércoles 8 de julio para asistir a una conferencia internacional sobre medicina regenerativa que se desarrollaba ese viernes y sábado en el mismo hotel. Planeaba permanecer en el país hasta el lunes, cuando tenía previsto volar a Cancún con escala en Medellín, Colombia, acompañado de su hijo menor de edad.

Su detención se produjo tras la emisión de una notificación roja por parte de Interpol Estados Unidos, donde se lo busca por su vinculación a una organización que transportó en diciembre de 2016 diez kilogramos de cocaína, valuados en 285 mil dólares. Aunque fue arrestado inicialmente por la policía del Estado de Illinois, recuperó la libertad tras pagar una fianza y, en 2017, fue formalmente acusado de tráfico internacional de estupefacientes. Posteriormente, incumplió las condiciones judiciales impuestas y huyó, lo que motivó una investigación para capturarlo.

La captura se logró mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones, las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Washington y Buenos Aires, y la Policía Federal Argentina. La Embajada de Estados Unidos informó a la SIDE sobre la presencia de Aguirre Covarrubias en el país, aunque hasta entonces no existía una alerta roja vigente, por lo que ingresó legalmente por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Una vez confirmada la vigencia del proceso penal en su contra por “conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína” en el tribunal de Illinois, Interpol emitió la notificación roja el viernes por la mañana, lo que aceleró la acción policial. Los agentes constataron que el fugitivo se alojaba en el Hilton junto a su hijo y procedieron a detenerlo en el hotel. Al requisarlo, exhibió múltiples tatuajes, incluyendo la frase “Prefiero morir de pie que vivir de rodillas” en el pecho.

Tras la detención, el caso fue remitido al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ordenó el traslado de Aguirre Covarrubias a la Alcaidía Cavia de la PFA. La Justicia argentina inició el procedimiento formal de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses. El hijo menor quedó bajo el cuidado de un tutor responsable.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, celebró la captura a través de sus redes sociales, subrayando que “Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan.”