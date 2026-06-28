De testigo a sospechosa: el confuso episodio en un taller que terminó con la muerte de un mecánico

La muerte de Sebastián de Armas, un mecánico chaqueño de 45 años, generó dudas en la Justicia provincial debido a que ocurrió en medio de una discusión con una clienta. Por este motivo, se ordenó la detención de una mujer de 46 años que, al menos, presenció los hechos.

El episodio causó gran conmoción en el barrio San Cayetano, en la ciudad de Resistencia, donde De Armas era conocido como un hombre muy servicial y también se desempeñaba como bombero voluntario.

Todo comenzó cerca del mediodía del miércoles, cuando la ahora detenida realizó un llamado a la línea de emergencias 911 para denunciar un conflicto suscitado con el mecánico por el arreglo de un automóvil.

No obstante, al llegar al taller, agentes de la Comisaría Tercera se encontraron con la escena inesperada de De Armas atrapado debajo de un Chevrolet Celta, sin signos vitales.

La causa quedó a cargo de la fiscal de instrucción 6, Mariana Echarri, quien inicialmente calificó el hecho como un accidente, atribuyéndolo a un supuesto desperfecto en el gato hidráulico por falta de mantenimiento, según relató la mujer.

Sin embargo, mientras la mujer ya había regresado a su domicilio, el avance de la investigación en las últimas horas modificó radicalmente el panorama.

El análisis de cámaras de seguridad, las pericias sobre la herramienta y nuevas declaraciones de testigos plantearon la posibilidad de que el gato hidráulico haya sido manipulado intencionalmente.

En consecuencia, la fiscal ordenó la detención de la mujer a primera hora del jueves. La detenida fue trasladada por la policía provincial y permanece alojada en la Unidad Penitenciaria para Mujeres de Villa Los Lirios.

Por su parte, se espera que médicos forenses realicen en el morgue local la autopsia al cuerpo de De Armas, con el fin de esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Fuentes judiciales indicaron que se aguarda que la mujer designe un abogado defensor, ya que, aunque había prestado testimonio el miércoles, la Justicia dispuso su arresto tras detectar inconsistencias en su declaración.

Según trascendió, la mujer había acudido al taller, ubicado en la calle Echeverría al 1400 de Resistencia, para reclamar por un arreglo insatisfactorio, acompañada al menos por un familiar.

Familiares del mecánico manifestaron a través de redes sociales que sus padres y hermana se encuentran desesperados por la pérdida y destacaron que era un joven muy servicial y educado.

Asimismo, remarcaron su labor como bombero voluntario en la zona, lo que suma conmoción y tristeza al lamentable episodio.