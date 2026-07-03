De Rosalía a Penélope Cruz: las estrellas que vieron el España-Austria en Los Ángeles

La cantante española Rosalía, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, el estadounidense Timothée Chalamet y leyendas de la selección española como David Villa y Carles Puyol estuvieron entre las figuras que presenciaron este jueves el partido entre España y Austria desde la tribuna.

Junto a los campeones del Mundo de Sudáfrica 2010 también se encontraban el exjugador del Real Madrid Míchel Salgado y el exseleccionador nacional Fernando Hierro.

Durante el encuentro, y conforme avanzaba el marcador, se pudo ver a la jugadora española Alexia Putellas, quien no quiso perder la ocasión de apoyar a La Roja en una tribuna repleta de destacados artistas de la industria de Hollywood.

Entre las celebridades presentes, se encontraba el actor Josh Hutcherson, conocido por la saga «Hunger Games», quien ha expresado en varias ocasiones su admiración por España, así como el bajista de la banda Red Hot Chili Peppers, Flea.

También estuvieron presentes personajes emblemáticos de Los Ángeles, ciudad conocida como la meca del cine, como el célebre director Ridley Scott, autor de filmes como «Gladiator», y el humorista estadounidense James Corden, según confirmó un documento de la FIFA.

A las estrellas del cine se sumaron destacados atletas que dejaron su huella en el deporte de Estados Unidos, como Sean McVay, entrenador de los Rams; el exjugador de Los Angeles Lakers Derek Fisher; el exfutbolista Cobi Jones; y el mexicano nacionalizado español Carlos Vela, exintegrante del LAFC.

En rueda de prensa tras el encuentro, Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, reconoció que fueron eliminados por “una selección que quizá será la próxima campeona del mundo”.

“Si se analiza el partido de hoy, hay que admitir que es muy difícil jugar contra España. No cometieron errores no forzados. España realizó una gran actuación. No solo nos enfrentamos al campeón de Europa, quizá también al próximo campeón del Mundial”, afirmó.

Agregó que “con el 2-0, si hubiésemos tenido suerte en un cabezazo, podríamos habernos metido en el partido, pero España fue un equipo muy sólido, un rival de nivel mundial contra el que es difícil competir durante 90 minutos”.

Al ser consultado sobre Lamine Yamal, Rangnick calificó al joven jugador como “uno de los mayores talentos que hemos visto a esta edad”. Sin embargo, señaló: “Nos defendimos muy bien contra él. Que haya sido elegido mejor jugador del partido no me importa”.

Finalmente, sobre el futuro de Austria tras la eliminación, afirmó: “No sé si necesitaremos un cambio o una transición. Hay algunos jugadores en su mejor momento y el objetivo debe ser que Austria sea un participante habitual en torneos europeos y mundiales”.

Información de EFE.