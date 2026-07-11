De película: escapaban de la Policía en La Matanza, tras ser denunciado por su ex y terminaron volcados, uno tenía pedido de captura por homicidio

Una intensa persecución policial en La Matanza terminó de manera abrupta y trágica luego de que un Chevrolet Corsa en fuga perdiera el control, impactara contra una columna y volcara. Los ocupantes del vehículo, sospechosos de delitos graves, habían sido denunciados previamente.

El joven de 22 años, identificado como Lucas Ezequiel I., era buscado por la Policía por estar sospechado de un homicidio ocurrido a principios de año contra un vecino que lo había increpado por presunta venta de drogas en el barrio. Además, se lo señalaba como miembro de una red narco que operaba en los barrios Nicolás y Esperanza, donde los enfrentamientos territoriales se habían intensificado en los últimos tiempos.

Esta semana, una mujer de 26 años denunció al 911 que su ex pareja, Lucas Ezequiel, se encontraba durmiendo en su domicilio y la había amenazado de muerte con un cuchillo. El joven tenía vigente una orden de restricción de acercamiento por una denuncia previa realizada por la misma mujer. La Fiscalía de Género de La Matanza, al recibir la denuncia, constató que el hombre tenía un pedido de captura activo por homicidio agravado.

El fiscal Claudio Fornaro dispuso un allanamiento urgente en la casa de la denunciante, situada en la calle Coraceros al 9300, en Villa del Pino. Sin embargo, al dirigirse al lugar, los agentes se cruzaron con el sospechoso y su acompañante a bordo de un Chevrolet Corsa gris. En la esquina de Manzanares y Burela, los ocupantes del vehículo dispararon contra la policía, desencadenando una persecución.

En la intersección de las calles Molina y Colastine, Lucas Ezequiel perdió el control del automóvil, que terminó impactando contra una columna y volcándose sobre la Ruta 3, a la altura de Virrey del Pino. El joven quedó atrapado dentro del vehículo con una herida de bala en la pierna derecha. Su cómplice, Fernando Velázquez, de 19 años, se suicidó de un disparo en la cabeza tras el accidente.

Según confirmaron los investigadores, todo indica que Velázquez se quitó la vida antes de ser detenido. Durante la detención, el joven herido declaró que su compañero había expresado su intención de matarse antes que ser capturado por la policía.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran al vehículo circulando a gran velocidad, subiéndose a la vereda y chocando contra la estructura metálica de un comercio alrededor de las 16:20 horas.

Se informó además que el Chevrolet Corsa utilizado en la fuga había sido robado el mismo martes por dos motochorros en la jurisdicción de la comisaría 3ra de Virrey del Pino. Según fuentes oficiales, ambos delincuentes cuentan con extensos antecedentes vinculados al narcotráfico y delitos violentos.

El joven detenido fue trasladado en estado estable al Hospital Simplemente Evita, en González Catán, donde permanece internado fuera de peligro.