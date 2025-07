¿De negociador a candidato?: Sergio Massa se mete en la campaña y define si se postulará a diputado nacional en octubre

Decidido a ponerle el cuerpo a la campaña, Axel Kicillof arrancó acompañado de los candidatos de su sector y luego compartió actividades con Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli y Federico Otermín, alineados con Cristina Kirchner. Los postulantes del kirchnerismo a su vez armaron actos aparte y en algunos apareció la voz de la ex presidenta, por audio, desde la prisión domiciliaria en su departamento de Constitución. Por el momento sin exposición pública, Sergio Massa, la tercera pata del frente Fuerza Patria, define su rol en el proceso electoral.

“Voy a ayudar, como vengo haciendo hasta acá. Si me necesitan, voy a estar. No peleo protagonismo”, avisó el ex ministro de Economía ante sus dirigentes de confianza. En lo posible buscará evitar los actos con formato tradicional. Con los candidatos del Frente Renovador -10 para legisladores provinciales, la mitad “entrables”- hará campaña “en modo visita”. También compartiría una actividad con Kicillof, aunque todavía no está confirmada en la agenda de ambos.

Sui nivel de exhibición pública dependerá en buena medida de una decisión que tendrá que tomar en los próximos 20 días: si encabezará la lista a diputados nacionales por Fuerza Patria. El cierre de listas será el 17 de agosto, en plena campaña para la elección provincial desdoblada. En caso de asumir ese rol el ex postulante a presidente pasará de un perfil bajísimo desde su derrota en el balotaje de 2023 -finalmente no presentó su libro y únicamente se mostró en marchas contra el Gobierno o en plenarios cerrados del Frente Renovador y del PJ- a un raid de alta exposición.

Sergio Massa, con Máximo Cristina Kirchner, en un encuentro del PJ bonaerense en Moreno.

Crítico de la feroz interna peronista -en especial con Kicillof, por acelerar la puja de cara a 2027-, Massa procuró hacer equilibrio y ubicarse como mediador aunque mantuvo su alianza con Máximo Kirchner. Del lado del gobernador consideraban que se movía en tándem con el líder de La Cámpora durante las negociaciones. Los planes presidenciales de ambos fogonean las desconfianzas mutuas.

“Sergio hace un año trazó una hoja de ruta, en la que había que laburar para sumar dirigentes y armar algo potente. Perdimos tiempo. Si la regla va a ser la interna, no va a estar. Si quieren construir una alternativa hay que discutir toda la estrategia”, plantearon en el Frente Renovador, sin descartar una candidatura a diputado nacional.

Massa integró la mesa de las definiciones del peronismo bonaerense como una de las tres patas, aunque en el reparto de los lugares le tocó una porción menor. Malena Galmarini, su mujer, quedó segunda en la Primera Sección. El contexto de la discusión para la lista de octubre será distinto. En ese caso Kicillof adelantó que no se opondrá a que el kirchnerismo defina los lugares preponderantes de la boleta.