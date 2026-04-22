De nadador universitario a CEO de Apple: conoce a John Ternus, el sucesor de Tim Cook que llega para revolucionar la IA en la manzanita

El mundo de la tecnología vive su cambio más radical desde el 2011. Apple ha confirmado que Tim Cook dejará el cargo de CEO el próximo 1 de septiembre de 2026, cerrando una era donde la compañía alcanzó una histórica valoración de 4 billones de dólares. Cook, quien permanecerá como presidente ejecutivo, entrega el testigo a un veterano de la casa: John Ternus.

John Ternus is the new Apple CEO.

Tim Cook will transition to executive chairman of Apple’s Board of Directors. pic.twitter.com/zBJlnqu2V7

— Pop Crave (@PopCrave) April 20, 2026

Ternus, hasta ayer jefe de ingeniería de hardware, asume el control en un momento de «volatilidad» para Cupertino. Con la presión de los inversores por la tardía respuesta de Apple ante el avance de OpenAI y Google, el nombramiento de un perfil técnico de 51 años envía un mensaje claro al mercado: el futuro de la manzana será una integración radical entre hardware de vanguardia e Inteligencia Artificial personalizada.

El ingeniero de los 25 años: del diseño del iPad a la era del Apple Silicon

John Ternus no es un recién llegado. Se incorporó a Apple en 2001 dentro del equipo de diseño de productos. Durante un cuarto de siglo, ha supervisado la ingeniería de los productos más icónicos de la marca, incluyendo todas las generaciones de iPad, los AirPods y la reciente transición a los chips propios de la marca.

Su ascenso a la cúpula ejecutiva en 2021 fue el preludio de este movimiento, consolidándose como el «favorito» de la junta tras la salida de Jeff Williams en 2025.

El pasado como atleta: la disciplina detrás del nuevo líder

Antes de liderar a miles de ingenieros, Ternus forjó su carácter en las piscinas de la Universidad de Pennsylvania. Graduado en ingeniería mecánica, John fue un nadador universitario de élite, llegando a ser «all-time letter winner» (un récord de participaciones) y ganador en pruebas de velocidad y relevos. Su perfil de alto rendimiento conecta con la cultura de excelencia de Apple y le otorga esa imagen de «líder enérgico» que los analistas comparan con la vitalidad que mostraba Steve Jobs en sus mejores años.

Misión IA: el gran desafío de la era Ternus en Apple

El mayor reto que heredará el 1 de septiembre recae en la estrategia de IA. Mientras competidores como Microsoft o Meta invierten miles de millones en centros de datos, la Apple de Ternus apuesta por una «IA de dispositivo».

Con el lanzamiento del iPhone 17 y la nueva MacBook Neo, Ternus ha demostrado que su enfoque es procesar la inteligencia directamente en el chip, priorizando la privacidad. Su tarea será convencer a los usuarios de que Siri puede ser el asistente más inteligente del planeta sin comprometer sus datos personales.

¿Qué viene después del iPhone? El camino hacia los nuevos wearables

Con Ternus al mando, Apple acelera el desarrollo de categorías post-iPhone. Según reportes internos, bajo su gestión se priorizarán tres dispositivos clave impulsados por IA: gafas inteligentes, un colgante con cámara y AirPods con sensores biométricos avanzados. Ternus, quien trabajó en sistemas de realidad virtual antes de entrar a Apple, tiene la experiencia técnica para lograr que el Spatial Computing (computación espacial) deje de ser un nicho y se convierta en un mercado masivo.