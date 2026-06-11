De Maná a Shakira: artistas latinos que brillaron en la apertura del Mundial 2026

El Estadio Azteca de Ciudad de México fue la sede inaugural del Mundial 2026, que comenzó este jueves con una ceremonia de apertura musical de alto nivel, protagonizada por destacados artistas latinos.

La banda mexicana Maná fue la encargada de abrir el evento, interpretando su emblemático éxito “Oye mi amor”. A continuación, subió al escenario el cantante venezolano Danny Ocean, quien presentó su tema oficial para el Mundial, “Partidazo”, acompañado por bailarinas con vestuarios tradicionales de Venezuela. Luego, la agrupación Los Ángeles Azules, junto a la cantante mexicana Belinda, ofrecieron una fusión de música tradicional y pop con el hit “Por ella”, culminando su presentación con un emotivo grito de “¡Viva México!”.

El show contó con un gran despliegue escénico, que incluyó coreografías masivas, fuegos artificiales y un desfile con cientos de artistas que resaltaron la identidad cultural latina. Maná se presentó con su banda completa y estuvo acompañado por bailarines que lucieron penachos de raíces indígenas, homenajeando al corazón de México.

Colombia también tuvo su espacio en la ceremonia con un espectáculo de J Balvin. El artista llegó en un auto de utilería y se sumó Ryan Castro para interpretar un medley de los éxitos del cantante, tales como “Una a la vez” y “I Like It”.

El gran cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Shakira, la artista que más canciones oficiales ha interpretado para la Copa del Mundo. En esta ocasión, interpretó “Dai Dai”, acompañada por un grupo de bailarinas y el artista nigeriano Burna Boy, con un tema que combina frases en varios idiomas.

De esta manera, el Mundial 2026 comenzó con una verdadera celebración latina que antecedió al partido inaugural entre México y Sudáfrica, mostrando un despliegue musical y cultural que refleja la riqueza y diversidad de la región.