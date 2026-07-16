De lentes inteligentes a cargadores magnéticos: los 8 accesorios tech que marcan tendencia en 2026

El mercado de accesorios tecnológicos se renueva cada año con numerosas novedades, aunque pocos productos logran justificar el espacio que ocupan en la mochila o el escritorio. Esta selección excluye dispositivos con pantalla, como celulares, notebooks y tabletas, para destacar ocho gadgets que realmente marcan la diferencia en 2026.

La propuesta prioriza herramientas que simplifican tareas, mejoran la productividad, optimizan el entretenimiento o incrementan la comodidad diaria, en lugar de simples curiosidades que solo atraen la atención momentáneamente y luego terminan olvidadas.

Los productos elegidos comparten una característica fundamental: reciben valoraciones positivas tanto de medios especializados —como Mashable, TechRadar, Engadget y Stuff— como del respaldo de los propios usuarios. Más allá del impacto inicial de su lanzamiento, se destacan por su utilidad cotidiana, fiabilidad y capacidad para justificar la inversión.

Cada accesorio responde a una necesidad concreta: localizar objetos perdidos, mejorar la productividad, disfrutar de un mejor sonido o crear contenido con calidad. La lista incluye rastreadores inteligentes, lentes con funciones de inteligencia artificial, smartwatches, auriculares over-ear e in-ear, baterías magnéticas y cámaras diseñadas para vlogs.

**Meta Glasses**

Meta, sin la colaboración de Ray-Ban, desarrolló su propia línea de lentes inteligentes compuesta por tres modelos. Los Adventurer presentan una montura rectangular de estilo clásico; Fury apuesta por un diseño más audaz, y los Glasses by Kylie ofrecen una silueta ovalada creada junto a Kylie Jenner. Además, permiten el uso de lentes graduados y ofrecen 26 combinaciones de colores, cristales y monturas.

Sus parlantes abiertos ubicados en las patillas brindan un sonido nítido para música, podcasts, audiolibros o llamadas, sin aislar al usuario del entorno. El sistema de micrófonos con reducción de ruido mejora el reconocimiento de voz y la claridad de las conversaciones. Cuentan con capturas de fotos y videos manos libres, controles de privacidad y una autonomía de hasta ocho horas. El precio arranca en 300 dólares.

**Ugreen FineTrack Slim**

Este rastreador inteligente en formato tarjeta, con apenas 1,5 milímetros de espesor, facilita localizar objetos como la billetera, que ya no se perderá fácilmente. Viaja junto a las tarjetas convencionales y, en caso de pérdida o robo, permite localizar el celular o el objeto mediante un mapa o una alerta sonora. Su diseño ultrafino pasa desapercibido y aporta tranquilidad en el uso diario.

Se integra nativamente con la aplicación Buscar de iPhone y no requiere software adicional. Se conecta a la red global de dispositivos Apple para localizar la tarjeta en segundos. Cuenta con batería recargable mediante carga magnética con una autonomía de hasta 12 meses. Su precio es de 50.000 pesos.

**DJI Osmo Pocket 4**

Esta cámara de bolsillo incorpora un sensor CMOS de 1 pulgada y está especialmente diseñada para creadores de contenido y vloggers. Su estabilizador mecánico de tres ejes mantiene la imagen fluida incluso en movimiento, mientras que la pantalla táctil giratoria y el joystick de cinco direcciones facilitan el manejo. Incluye 107 GB de almacenamiento interno, permitiendo grabar sin depender de tarjetas externas.

Graba video en 4K hasta 240 cuadros por segundo, ofrece zoom sin pérdidas de 2x, un rango dinámico de 14 pasos y salida de audio de cuatro canales para capturas más inmersivas. Además, el sistema ActiveTrack 7.0 mejora el seguimiento automático del sujeto y el enfoque en movimiento. El Creator Combo tiene un precio aproximado de 1.380.000 pesos.

**Amazfit Balance 2**

Este smartwatch combina un diseño elegante con funciones enfocadas en deporte y salud para acompañar la rutina diaria. Su caja de aluminio, cristal de zafiro y pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas garantizan resistencia y excelente visibilidad incluso bajo la luz solar. Permite realizar llamadas por Bluetooth, pagos sin contacto y soporta inmersiones de hasta 10 ATM.

Integra más de 170 modos deportivos, mapas sin conexión, planes de entrenamiento con Zepp Coach y el sensor BioTracker 6.0, que mide frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, estrés y sueño. La batería de 658 mAh ofrece hasta 21 días de uso o 13 días con uso intensivo. Cuenta además con corona digital y botón físico. El precio es de 699.000 pesos.

**Oura Ring 4**

Con un formato discreto y fabricado en titanio, este anillo inteligente está diseñado para un uso diario sin llamar la atención. Su diseño liviano y resistente permite el registro continuo de la actividad, brindando una visión completa del estado físico. Más allá del monitoreo del sueño, sigue indicadores clave de bienestar.

Incorpora tecnología Smart Sensing con sensores ajustados al dedo para mejorar la precisión de las mediciones. Registra frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés, sueño y ciclo menstrual, ofrece hasta ocho días de autonomía y es resistente a inmersiones de hasta 100 metros. La aplicación Oura, mediante suscripción, amplía el análisis de datos. Su precio inicial es de 1.000.000 de pesos.

**Noise Airwave Max 5**

Estos auriculares over-ear están diseñados para largas jornadas de trabajo, estudio o viajes, combinando comodidad con aislamiento pasivo gracias a sus almohadillas acolchadas de cuero sintético. Sus controladores de 40 milímetros ofrecen sonido potente y equilibrado. Su diseño plegable facilita su transporte en mochilas o equipaje.

Cuentan con Bluetooth 5.3, conexión multipunto para dos dispositivos, micrófono con cancelación