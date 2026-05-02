De la pastelería al escenario y del coro al protagónico: Damián Betular y Belén Bilbao, la extraña pareja que debuta en Hairspray

Montados en sus personajes, con horas de ensayo y hasta una hora de maquillaje para transformarse, Damián Betular y Belén Bilbao atraviesan días de máxima intensidad. Sin embargo, lejos del despliegue escénico, en una charla relajada y cercana con Clarín, muestran una complicidad inesperada para dos trayectorias que, hasta hace poco, seguían caminos muy diferentes. Hoy, ambos comparten el vértigo del debut en Hairspray, una de las apuestas teatrales más importantes del año.

Los números respaldan el fenómeno: con más de 15.000 entradas vendidas y 10 funciones agotadas antes del estreno, Hairspray se perfila como la gran producción teatral de 2026. La obra llega el 6 de mayo al Teatro Coliseo con una puesta de escala internacional, diseñada para emocionar, sorprender y hacer vibrar al público desde el primer minuto.

En ese marco, surge una dupla que genera gran expectativa. Damián Betular, a sus 43 años, debuta en teatro musical interpretando a la icónica Edna Turnblad. Tras una vida dedicada a la gastronomía —formado en hotelería, con experiencia en cocinas de alto nivel en Londres y Nueva York, dueño de su propia pastelería homónima y figura televisiva consolidada por programas como Bake Off y MasterChef—, ahora cambia la pastelería por el escenario y se enfrenta a un desafío completamente nuevo.

A su lado está Belén Bilbao, de 28 años y oriunda de San Isidro, que encarna a Tracy Turnblad. Cantante de formación con trayectoria en diversos proyectos musicales, fue corista de Migue Granados, cantó en escenarios como el Teatro Colón y ha participado en musicales desde lo vocal. Hairspray representa su primer protagónico, con todo lo que ello implica, liderando un personaje central que lleva el pulso de la historia.

Producida por Club Media junto a OLGA y dirigida por Fer Dente, con canciones en vivo, coreografías y un equipo creativo de primer nivel, la obra, basada en la película de John Waters, vuelve a poner en escena una historia ambientada en los años 60 que, entre humor y emoción, celebra la diversidad, la inclusión y el valor de animarse a ser uno mismo.

**De la cocina al escenario: Betular debuta en teatro musical como Edna en Hairspray**

Nacido en Dolores, Damián Betular creció con la cocina como lenguaje cotidiano junto a su madre y su abuela. Destacándose en materias técnicas en la escuela industrial, llegó a imaginar un futuro ligado a la ingeniería, carrera que completó en cinco años, uno antes de lo previsto. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo antes de consolidar ese camino.

Recién egresado, se mudó a Buenos Aires para estudiar cocina y emprendió un recorrido que lo llevó a formarse en ciudades como Nueva York y Londres, además de México y Japón, donde continuó perfeccionándose y trabajando. Sus primeros pasos en medios fueron en radio, en La ley de Marley, como columnista de cocina. Con una carrera consolidada, su pastelería propia y una popular presencia en televisión, ahora se prepara para subir a un escenario vestido de mujer para interpretar a la madre de Tracy en Hairspray.

Lejos de alejarlo de su esencia, este giro inesperado representa un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por desafíos.

“Me asombró mucho el montaje de una obra con tantos cuadros musicales, baile y exigencia. La primera vez que subí al escenario y vi la platea sentí un ‘wow’ muy fuerte. Confío mucho en Fer Dente, quien desde el primer día me dijo que había tiempo y que era un proceso. Empecé a prepararme meses antes en canto, coreografía y actuación. Vengo de otro oficio donde todo es más automático, acá tuve que aprender un lenguaje nuevo. Me parece muy loco cómo una obra es como un programa en vivo: te editás en el momento. Pero es una experiencia muy linda y compartirla con este grupo tan empático es un plus”, cuenta Betular.

Agrega: “Salir de mi zona de confort me encanta. La televisión fue dejar mi zona cómoda; hacer un programa diario también fue un desafío. Olga en su momento fue un desafío. Abrir un local fue un desafío porque estaba muy cómodo en hotelería… y ahora asumo uno nuevo con el teatro.”

Respecto a su preparación, señala: “La parte que más me preocupaba era el canto, especialmente una canción muy exigente que hago con mi personaje. La he trabajado mucho. Ahora falta integrar todo con vestuario, maquillaje y peluca, porque eso cambia todo. El teatro exige muchísimo más de lo que parece desde afuera. No hay margen de error, es todo concentración.”

Por su parte, Belén Bilbao señala: “Ensayar en teatro es otra cosa, proyectás más cerca, ves los errores que pueden aparecer. Cuando te ponés vestuario, maquillaje y subís al escenario, pasa algo mágico: todo se arma y uno gana mucha seguridad. El proceso te ordena y te fortalece.”

Ante el éxito consolidado de Betular en la pastelería, este explica qué lo impulsó a animarse a Hairspray: “Esta idea empezó con Fer en un cruce en Olga, algo inimaginable. Cuando hablamos más en detalle, entendí qué tendría que hacer. Fui muy sincero respecto a mis limitaciones y él confió en mí. Conocí a un equipo muy talentoso que me hizo sentir seguro. Entonces dije: ‘Bueno, hagámoslo’. Sigo amando mi oficio y lo amaré siempre. Cocinar para mi familia es algo muy especial que no quiero perder. Por eso