De la mano del PRO, vuelve el debate por la independencia del BCRA

El informe de Política Monetaria presentado este lunes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dedica un extenso apartado al caso de Perú, un país que representa un modelo a seguir para el programa económico argentino. Perú logró superar una hiperinflación y mantiene décadas de estabilidad monetaria, a pesar de la volatilidad política experimentada en años recientes.

Uno de los puntos destacados del Banco Central peruano es, además del programa sostenido desde mediados de los años noventa, la figura de su presidente, Julio Velarde, quien ocupa ese cargo de manera ininterrumpida desde hace dos décadas. Consultado por Clarín sobre si esta continuidad podría trasladarse al contexto argentino, el economista Martín Werning señaló que, aunque el caso de Velarde es atípico a nivel mundial, la permanencia de las autoridades del BCRA no depende de la autoridad monetaria sino que constituye una decisión de política.

La consulta cobra relevancia en un momento en que el PRO comenzó a impulsar, en el Senado, la aprobación del pliego del actual presidente del BCRA, Michael Bausili, quien lleva más de dos años y medio en funciones «en comisión» desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Bausili, un hombre clave del equipo de Luis Caputo y de máxima confianza del expresidente Mauricio Macri, busca consolidar su permanencia en el cargo para garantizar la continuidad de la conducción del Central, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales del próximo año.

El eje de la discusión es la independencia del Banco Central. Al respecto, Bausili explicó que se trata en esencia de una pregunta filosófica cuyo significado se revela en situaciones extremas: cuando el Tesoro no puede financiarse en el mercado y solicita al Central la monetización de una obligación. En ese momento, el BCRA debe decidir si la emisión es compatible con el equilibrio macroeconómico.

Según Bausili, en Argentina existe una paradoja doble: si bien la independencia del BCRA está formalmente establecida en la ley, históricamente no se ejerció plenamente. Actualmente, el Central podría transferir al Tesoro hasta 31 billones de pesos en concepto de adelantos transitorios —equivalentes al 75% de la base monetaria— y no lo hace. Las normas lo permiten, pero la coordinación con el Ministerio de Economía hace que esta herramienta quede sin uso.

El funcionario fue tajante al afirmar que hoy la coordinación total entre el Ministerio de Economía y el BCRA tiene un valor superior a cualquier diseño institucional de independencia formal. “La independencia del Banco Central importa fundamentalmente en una situación extrema: cuando el Tesoro enfrenta una necesidad de financiamiento que no puede cubrir en el mercado. Por suerte, hoy el Tesoro no necesita financiamiento del Banco Central”, concluyó.