De la frustración a la revancha y de otro récord al banco: Cristiano Ronaldo es el jugador más viejo en convertir en un «mata-mata» en Mundiales

El segundo tiempo del encuentro entre Portugal y Croacia en Toronto estuvo marcado por una intensidad vertiginosa, con Cristiano Ronaldo como uno de los protagonistas principales: en apenas ocho minutos pasó de la frustración a la redención. Primero, le anularon un gol por un offside milimétrico confirmado por el VAR, y luego convirtió un penal que rompió su maleficio en rondas de eliminación directa en Copas del Mundo. Finalmente, el delantero fue sustituido a falta de diez minutos para el final y celebró la agónica victoria desde el banco de suplentes.

La secuencia clave comenzó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando Pedro Neto lo habilitó con un pase largo y preciso. Ronaldo controló el balón con elegancia y definió magistralmente frente al arquero Livakovic. Sin embargo, cuando se disponía a celebrar, el asistente Isaak Bashevkin levantó la bandera por un fuera de juego milimétrico que el VAR refrendó, anulando el gol.

Cinco minutos más tarde, el VAR tomó protagonismo nuevamente, esta vez a favor de Portugal. Tras un córner, las imágenes mostraron que Vlasic sujetó a Renato Veiga dentro del área, por lo que el árbitro noruego Espen Eskås revisó la jugada y sancionó penal. Cristiano fue el encargado de ejecutarlo: besó el balón y definió con seguridad al centro del arco para empatar el partido 1-1.

Este gol rompió uno de los fantasmas más persistentes en la carrera de CR7, quien hasta entonces no había anotado en fases de eliminación directa de Mundiales. Además, se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar en esta instancia, con 41 años, 4 meses y 27 días, consolidando su estatus legendario.

El partido siguió con decisiones determinantes por milímetros. Susic recibió un pase excepcional que lo dejó mano a mano con Diogo Costa y definió correctamente, pero nuevamente el VAR intervino para señalar un offside por apenas un hombro, anulando el gol que habría puesto en ventaja a Croacia. Portugal respiró con alivio.

Poco después de esta acción, Cristiano fue reemplazado por el director técnico portugués Roberto Martínez. Con gestos de resignación, el número 7 dejó la cancha y entró Ruben Neves. Aunque contrariado, acató la decisión y permaneció en el banco hasta que Gonçalo Ramos anotó el gol del triunfo, acto que celebró junto a Ronaldo. El festejo fue tan emotivo como la intervención del VAR que privó a Croacia de un empate agónico.

Con la clasificación asegurada para los octavos de final, donde le espera España, Ronaldo brindó un sentido homenaje a Diogo Jota, ya que este viernes se cumple un año de la trágica muerte del delantero portugués. Durante el partido, CR7 vistió la camiseta número 21, en honor a su compañero, gesto acompañado por sus compañeros en Toronto.

Al concluir el encuentro, el futbolista nacido en Madeira recordó a Jota: «Está ahí arriba iluminándonos. Es un momento especial. Todos sentimos que está presente con nosotros y hoy tenía sentido ganar para honrarle de la mejor manera», expresó emocionado.

Respecto al partido contra Croacia, Ronaldo destacó la fortaleza de su equipo: «Para ganar una competición de esta magnitud tenemos que saber cómo sufrir. Hoy se dio. Creo que fue un encuentro muy interesante para los espectadores. Controlamos mucho la primera parte. La segunda fue un poco caótica, pero es normal. Ellos anotaron y nos estresamos, entramos en pánico. Luego vino el desbloqueo emocional con el penal, y a partir de ahí fue más fácil. Después tuvimos dificultades, pero esta es la competencia, hay que estar preparados y seguir adelante».

Finalmente, Cristiano dedicó unas palabras a Luka Modric, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y que, a sus 40 años, se despidió de las Copas del Mundo: «Es una leyenda del fútbol y sigue siéndolo. Tenemos casi la misma edad; yo soy un año mayor que él. Lo respeto mucho por todo lo que ha logrado en el fútbol», concluyó CR7.