De ex Brigada Cola, Karen Reichardt, a candidata a diputada en la lista de Milei

15 de agosto de 2025 Lectores: 23

El presidente Javier Milei evalúa postular a Karen Reichardt —exvedette e ícono televisivo de los 90, recordada por su papel en Brigada Cola— en el segundo lugar de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert. Reichardt también condujo el programa Amores Perros en la TV Pública, dedicado a promover la adopción de mascotas.

Definición de la lista

El tercer puesto estaría en disputa entre Diego Santilli y el armador libertario Sebastián Pareja, mientras que el cuarto lugar podría ser para Miriam Niveyro, dirigente de La Libertad Avanza (LLA) en Almirante Brown y parlamentaria del Mercosur.

Otros posibles nombres

También se barajan candidaturas como la de la influencer Lourdes “Lu” Palavecino, cercana a Lilia Lemoine, y los ritondistas Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi.