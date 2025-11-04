De estrella de telenovela a millonaria en OnlyFans: la despidieron tras 26 años en la pantalla y se reinventó como modelo erótica

Durante 26 años Sarah Jayne Dunn encarnó el personaje de Mandy Richardson en la exitosa telenovela británica Hollyoaks. En 2022 fue despedida de manera repentina, luego de que la producción descubriera su cuenta en OnlyFans, y desde entonces se dedica a tiempo completo a crear contenido para adultos.

Aunque con algunas intermitencias, la actriz de 44 años formaba parte del elenco estable de la ficción desde el 23 de octubre de 1995. Es una de las novelas más exitosas del Reino Unido, que ya lleva 31 temporadas y continúa emitiéndose por la cadena Channel 4.

Sarah Jayne Dunn se convirtió en una estrella de OnlyFans. Foto: Instagram @sarahjaynedunn

La trama transcurre en el pueblo ficticio de Hollyoaks, y gira en torno a los problemas de sus habitantes. Los temas de cada capítulo atraviesan todo tipo de temáticas, desde adicciones a las drogas, asesinatos, racismo, religión, sexualidad, y acoso, entre otros.

Para el público el nombre de Sarah Jayne Dunn era sinónimo de su alterego de Mandy Richardson. Y por eso su salida de la serie no pasó desapercibida en noviembre de 2021, cuando trascendió que la producción le pidió que cerrara su cuenta de OnlyFans.

Pole dance, maternidad y 2 millones de dólares

Según consigna The Sun, la actriz ganó una fortuna de siete dígitos desde que se reinventó como generadora de contenido para adultos. Se perfeccionó como instructora de pole dance, y tiene una gran cantidad de suscriptores, con tarifas mensuales desde 11 libras al mes.

Los números hablan por sí mismos. Su emprendimiento registra un saldo neto de 369.000 libras esterlinas en efectivo y activos, lo que se traduce en más de 485.000 dólares.

Con su contenido erótico por suscripción recaudó más de un millón de dólares por año. Foto: Instagram @sarahjaynedunn

Pero eso no es todo: en los dos últimos años recaudó alrededor de 500.000 libras esterlinas adicionales (652.000 dólares), y en inversiones otro millón de libras (1.305.000 dólares).

La ex estrella de televisión también es propietaria de una empresa inmobiliaria. A raíz de este éxito financiero invirtió parte de sus ganancias en la compra de su primera propiedad en la exclusiva zona de Cheshire, valuada en 250.000 libras esterlinas.

Sarah Jayne Dunn triunfa en OnlyFans a los 44 años

En noviembre de 2023 celebró su primer aniversario como miembro activo de OnlyFans con una emotiva publicación sobre los prejuicios que enfrentó cuando oficializó su participación.

«Hace un año me mantuve firme en mis decisiones, por primera vez en mi vida. Fue aterrador y realmente no sabía qué rumbo tomaría este viaje, pero sabía que tenía que hacer lo correcto para mí y mi familia, seguir mi corazón y mi instinto en este viaje de libertad, empoderamiento, recuperación del control, alegría y diversión», expresó en un posteo de Instagram.

Sarah Jayne Dunn junto a su hijo Stanley. Foto: Instagram @sarahjaynedunn

«Creo que todo sucede por una razón y no me arrepiento en absoluto de mis decisiones», aseveró en aquella publicación. En una entrevista más reciente en el podcast Made By Mammas, charló con Zoe Hardman y Georgia Dayton sobre su maternidad.

La actriz es madre de Stanley, de 9 años, fruto de su matrimonio con el terapista deportivo Jonathan Smith. «Tengo experiencia trabajando en la pantalla y formando parte de un programa grande y consolidado, pero ser influencer es totalmente diferente», expresó.

«Lo primero que me pregunté es cómo le explico a mi hijo a qué me dedico ahora», reveló. «Desde que era niño veía que me pedían fotos en la calle y me preguntaba por qué, sabe que su mamá fue famosa en la televisión y ahora tiene otro público masivo», agregó.

Sarah Jayne Dunn también es instructora de pole dance. Foto: Instagram @sarahjaynedunn

«No tenía otra opción porque soy el sostén de mi familia, y no puedo dejar de trabajar, así que me propuse ser un buen ejemplo para mi hijo y hablarle con la verdad», aseguró.

En sus redes sociales, donde tiene más de 250.000 seguidores, suele mostrar las reacciones de su esposo al contenido que comparte, entre el humor y el backstage de las producciones que hace en su propia casa.

También comparte el detrás de escena de la vida familiar, como los desayunos previos a llevar a su hijo a la escuela. «Quiero que Stan vea que mamá y papá trabajan duro, y que no es solo una obligación, sino que hacemos algo que disfrutamos porque elegimos hacerlo para mantener un estilo de vida cómodo», sentenció.