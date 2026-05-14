Daniel Binelli, a poco de cumplir los 80 años: sus historias con Piazzolla, Pugliese y su gusto por el rock argentino de Charly García Y Spinetta

Considerado uno de los mejores bandoneonistas del mundo, formado en las escuelas de Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla, y compañero de grandes figuras como Rodolfo Mederos, Juan José Mosalini y Dino Saluzzi, Daniel Binelli está a punto de cumplir 80 años. Recientemente regresó a su querida Buenos Aires para ofrecer una serie de recitales. Este jueves 14 de mayo se presentará en el Salón Dorado del Teatro Colón, y el próximo 20 de mayo celebrará su cumpleaños con un espectáculo tanguero junto a amigos en Bargoglio (Bacacay 2414).

Por las calles del antiguo Abasto resuena un bandoneón melancólico. Su sonido se desliza entre el aire primaveral impregnado de madreselvas y malvones, serpenteando sobre los adoquines mojados por el hollín y el rocío. Luego, se escucha la voz inolvidable de Aníbal Troilo entonando: “Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo?, ¿pero cuándo?… si siempre estoy llegando…”.

Estos versos de “Nocturno a mi barrio”, escritos por Troilo en 1956 y grabados en 1968, describen perfectamente el constante regreso de Daniel Binelli al barrio porteño, aunque él nació en Quilmes y vive desde hace años en Valencia, España. Sin embargo, el bandoneón siempre le reclama el aire porteño, y, al igual que Pichuco, “siempre está llegando al barrio”.

Consultado sobre si extraña Buenos Aires, Binelli responde: “Buenos Aires tiene una cosa… Yo soy parte de Buenos Aires. El otro día caminaba por Corrientes con mi esposa y me acordé del último concierto que hizo Piazzolla en el Teatro Ópera, y yo estuve ahí. Se me pone la piel de gallina al recordarlo. Tocaba con Astor en el Sexteto Nuevo Tango, fue la última vez que estuvo. Por eso vuelvo muchas veces”.

**El primer bandoneón**

Binelli recuerda sus inicios: “Mi papá me compró mi primer bandoneón cuando tenía 9 años. Vio un aviso en el diario El Sol de Quilmes. Una tarde me llevó al campo, entró a un lugar donde vendían bandoneones, tocó algunos acordes y me lo compró”. Su padre y su madre le enseñaron teoría y solfeo, y pronto ya podía tocar temas como el tango “9 de Julio” y el valse “Lágrimas y sonrisas”.

Sobre si fue motivo de burlas tener un bandoneón a tan temprana edad, responde: “No, yo jugaba fútbol también. Mi viejo me apoyó siempre. Me escuchó Piazzolla cuando tenía 17, entré a audiciones en radio y televisión, y empecé a consolidarme como profesional. Quería ser parte de la Orquesta Nacional y seguí estudiando música”.

El nombre de Piazzolla está presente en su vida desde entonces. Grabó mucho de su música y llegó a tocar en el Sexteto Nuevo Tango, un lugar reservado para los grandes: “Para trabajar con Astor me preparé psíquicamente. No era sencillo estar al lado de un monstruo, no solo por la música sino por su personalidad. Era muy sincero y directo con los músicos y con la gente. Tuve una linda relación con él”.

**El inolvidable Sexteto**

Sobre el Sexteto Nuevo Tango, Binelli comenta: “Era una bomba cómo sonaba. Debuté con él en Chile, apenas tuvimos medio ensayo. Luego hicimos una gira por Brasil y posteriormente Europa, con conciertos en París, Ámsterdam y en la BBC de Londres”.

Antes de eso, Binelli estrenó un concierto para bandoneón de Juan Buscaglia en Radio del Estado, y recibió un premio gracias al director Bruno Mandini, quien donó su sueldo para respaldar a los solistas. En los años ’60, en plena era del Club del Clan, Binelli fue considerado un “bicho raro” en Quilmes al tocar un instrumento que muchos creían destinado a desaparecer. Sin embargo, hoy, sesenta años después, sigue vivo y activo, a punto de cumplir 80 y aún tocando su bandoneón.

**Cumpleaños al ritmo del dos por cuatro**

Binelli se profesionalizó a los 23 años en la orquesta de Osvaldo Pugliese, tras pasar por distintos ensambles como la Orquesta de la Argentinidad, donde tocaba junto a Dino Saluzzi y su hermano desde los 15 años. Fue una etapa de intenso aprendizaje, con frecuentes audiciones en radio y televisión. Su primer arreglo fue sobre el tango “Picasso” de Piazzolla, que llamó la atención del director Oscar Sabino y del propio Astor.

Al ingresar a la orquesta de Pugliese coincidió con Rodolfo Mederos y Juan José Mosalini, conformando el tridente de la nueva guardia tanguera. “Don Osvaldo decía: ‘Ustedes parecen marido y mujer, cómo se entienden’”, recuerda Binelli. La audición para entrar en la orquesta fue exigente: tuvo que tocar varias piezas, incluso de Bach, y demostrar su capacidad para crear arreglos, como la variación para “A Evaristo Carriego” de Eduardo Rovira. Fue admitido, y considera esa incorporación como una gloria musical y personal.

**Folclore y otras músicas**

En la década del ’60, época dorada del folclore argentino, Binelli tocó con Kelo Palacios en la Orquesta Folklórica Municipal como solista de bandoneón, durante los años oscu