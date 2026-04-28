Damián Levy se refiere al aborto legal a la niña de 13 años en Villa Ballester

Damián Levy, médico obstetra y ginecólogo, y presidente de la Fundación Cigesar, especializada en salud sexual y reproductiva, se refirió al aborto legal practicado a una niña de 13 años proveniente de Santiago del Estero. El procedimiento se realizó el viernes pasado en la clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester, donde en un allanamiento se encontraron ocho fetos.

Levy explicó a TN, mediante un intercambio de mensajes por WhatsApp, cómo tomó contacto con la niña y su madre, y aclaró los detalles del caso. “Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente, acompañando a la madre y a la niña con la calidad y el respeto que se necesita”, aseguró.

Según relató, la Fundación Cigesar estaba llevando a cabo una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero cuando recibieron la consulta para realizar una interrupción legal del embarazo por violación. La madre informó que no podían acceder a este servicio en la provincia, a pesar de ser legal, y que contaban con la denuncia correspondiente.

De acuerdo con la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto es legal y sin objeciones hasta la semana 14 de gestación inclusive, con excepciones posteriores, entre ellas, en casos de violación. “Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal”, explicó Levy. Madre e hija fueron trasladadas desde Santiago del Estero hasta la clínica y luego regresaron a su domicilio.

Levy confirmó que el procedimiento se realizó en la clínica Santa María, con la cual la fundación mantiene un convenio y trabaja regularmente. “La práctica la realizamos con un equipo altamente capacitado”, aseguró.

Fuentes de la investigación confirmaron a TN que en esta clínica se llevan a cabo con frecuencia este tipo de procedimientos y que los fetos encontrados, incluido el correspondiente a la niña, provienen de prácticas legales. Esta situación fue corroborada por una inspección del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Los restos fetales fueron clasificados como residuos patológicos y estaban pendientes de traslado por una empresa especializada. Actualmente, la Justicia busca determinar cuál feto corresponde a la niña para analizarlo y obtener el ADN del agresor. Hay dos hombres denunciados que continúan prófugos.

Levy manifestó tranquilidad respecto al accionar de la Fundación, aunque reconoció estar impactado por la repercusión del caso. “Como equipo de CIGESAR estamos consternados por lo ocurrido. Actuamos con calidad y legalidad, atendiendo a una niña y su mamá. Tenemos la convicción de trabajar por la salud y el bienestar de las personas, con el respeto y la ética profesional que corresponde”, afirmó.

La niña y su madre ya regresaron a Santiago del Estero, y la causa que investiga la violación continúa abierta.