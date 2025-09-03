«Dame el teléfono o la pincho»: intentaron robarle cuando paseaba con su novia en Morón, le sacó el cuchillo al ladrón y lo mató

Un joven de 18 años mató a un ladrón al sufrir, junto a su novia, un ataque mientras paseaban por una plaza en Morón. «Dame el teléfono o la pincho», había amenazado el agresor a la joven con una cuchilla de carnicero. La Justicia evalúa si se trató de un caso de legítima defensa.

El ladrón, de 23 años e identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales, andaba en bicicleta cuando decidió atacar a la pareja en la Plaza del Ombú. Allí, la víctima del intento de robo caminaba con su pareja, menor de edad.

“Dame el teléfono o la pincho”, amenazó Rosales al joven, quien decidió reaccionar e inició una pelea contra el ladrón. En primera instancia, el asaltante fue quien hirió al joven con su arma cortante en la mano y en el antebrazo, aunque después el panorama de la riña cambió.

El joven de 18 años logró quedarse con la cuchilla y apuñaló en la ingle y en el pecho a Rosales, que se alejó y se desvaneció sobre la calle. La pareja, en presunto estado de shock, salió corriendo durante algunas cuadras en busca de policías.

Personal de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón se acercó hasta la plaza y encontró tirado en el césped al ladrón, que todavía tenía signos vitales, de acuerdo con lo reconstruido por el sitio de noticias Primer Plano Online.

El patrullero trasladó al asaltante hasta el hospital René Favaloro, en La Matanza, adonde llegó muerto.

El caso es llevado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón, bajo la dirección del fiscal Fernando Capello. Uno de los principales objetivos, reportó el mismo medio, es determinar si el joven actuó en legítica defensa. La hipótesis inicial sostenía que había actuado para protegerse a sí mismo y a su novia.

La cuchilla quedó secuestrada como prueba y se dispuso también el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos para reconstruir los hechos.

La causa fue caratulada como «robo agravado y homicidio en legítima defensa». Familiares del ladrón se presentaron en la comisaría y tuvieron un tenso encuentro con los policías presentes.