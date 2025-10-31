CyberMonday 2025: qué buscan los argentinos, cómo eligen sus compras y todas las promociones bancarias

En la previa del CyberMonday 2025, que se realizará del 3 al 5 de noviembre, el consumo online se prepara para un nuevo pico de actividad. Pero este año, más que nunca, la compra empieza en el celular. Entre búsquedas en Google, reseñas en TikTok y promociones bancarias, los argentinos planifican, comparan y se informan antes de aprovechar las ofertas. En esa búsqueda, las cuotas sin interés y los descuentos de las entidades toman protagonismo. Comercio y entidades bancarias trabajan contrarreloj para darle al consumidor opciones que le permitan estirar su poder de compra.

Planificación, comparación y decisión

Según un estudio de Google junto a Ipsos, el 90% de los consumidores planea comprar durante el evento y la mitad ya decidió qué productos va a adquirir. En tanto, un relevamiento de TikTok muestra que uno de cada tres usuarios recurre a la plataforma para ver reseñas antes de comprar, y que ocho de cada diez fueron inspirados por contenidos vistos allí a buscar o concretar una compra.

El consumidor argentino llega a esta nueva edición del CyberMonday más informado y planificado. De acuerdo con Google, la mayoría investiga online antes de concretar una compra: ocho de cada diez compradores realizaron consultas en línea antes de comprar en tiendas físicas, y el 61% lo hizo desde el celular. En el último año, las búsquedas con seis o más palabras crecieron cuatro veces más que las cortas, un dato que muestra que el usuario busca respuestas cada vez más específicas y personalizadas.

Esa tendencia se refleja en el buscador: “CyberMonday Argentina 2025” que figura entre los términos con mayor volumen de consultas del mes en Google. Y en paralelo, TikTok dice haberse consolidado como un nuevo motor de descubrimiento: dos de cada tres usuarios descubren nuevas marcas o productos en la red social durante temporadas de descuentos, mientras el hashtag #TikTokMeHizoComprarlo acumula ya 35 millones de visualizaciones en el país.

Qué buscan y cómo lo hacen

El estudio de Google muestra que el 43% de los argentinos adelantará compras de fin de año durante el evento, mientras que el de TikTok detalla qué tipo de contenidos los influencian: reseñas de productos (39%), tips de compra (34%), videos con códigos de descuento (32%), y unboxings (28%).

Entre las categorías más buscadas, se destacan ropa, calzado y accesorios (66%), seguidas por celulares y electrónica (51%), fragancias (39%), electrodomésticos (33%) y turismo (31%). En el caso de viajes, la planificación es más extensa: uno de cada cinco consumidores se informa con hasta tres meses de anticipación.

La búsqueda de valor y confianza

En ambos estudios aparece un denominador común: los argentinos comparan más, confían en las reseñas y valoran las promociones bancarias y de medios de pago. Según Google, el precio y las opciones de pago son los factores decisivos al momento de cerrar una compra.

La calidad, el envío gratis y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés también siguen siendo determinantes. Y aunque la inflación modera expectativas, el 53% de los argentinos afirma que gastará igual o más que el año pasado.

Una por una, todas las promociones

Banco Macro: del 3 al 5 de noviembre, quienes compren con MODO y Tarjetas de Crédito Visa Macro accederán a 10% de ahorro (tope $10.000) para la cartera general y 20% (tope $30.000) para clientes Selecta, además de hasta 15 cuotas sin interés en todos los productos de Tienda Macro, en tecnología, pequeños electrodomésticos, celulares, deco y más. Las promociones se extenderán también a la Cyber Week, del 6 al 9 de noviembre, manteniendo la financiación sin interés. Además, en tecnología, los clientes contarán con hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos. En compras online con MODO habrá 20% de ahorro en indumentaria, farmacias, perfumerías y home & deco, con topes de entre $7.000 y $20.000 según el rubro. También habrá beneficios especiales en viajes, con hasta 6 cuotas sin interés en Despegar, 12 cuotas en Almundo y hasta 40% de descuento en Assist Card.

ICBC: del 3 y el 5 de noviembre, quienes compren en la plataforma podrán acceder a hasta 18 cuotas sin interés o un 40% de reintegro abonando en una sola cuota a través de MODO. Además, el banco extenderá las promociones durante la Cyber Week, del 6 al 9 de noviembre, con hasta 12 cuotas sin interés en toda la tienda, 18 cuotas en productos seleccionados y un 30% de reintegro en pagos en una cuota con MODO. A lo largo de la semana también habrá envíos gratuitos en artículos destacados.

BBVA: del 3 al 9 de noviembre, en electro y tecnología, en indumentaria, en farmacias y perfumerías, y en home & deco, los clientes podrán acceder a 12 cuotas sin interés y 20% de ahorro (tope $20.000) en marcas adheridas. Además, en Prestigio, 10% off sin tope y 12 cuotas sin interés, mientras que en muebles y sillones se mantendrá el plan de 12 cuotas sin interés. En el segmento viajes, BBVA y Despegar ofrecen: entre el 5 y el 11 de noviembre, un 30% de descuento (tope 250.000 millas) en vuelos a Cancún y Río de Janeiro con canje FULL MILLAS, y durante toda la semana del 3 al 9, habrá hasta 9 cuotas sin interés en vuelos nacionales y 12 cuotas sin interés en alojamientos, paquetes y alquileres de autos.

Mercado Libre: del 3 al 5 de noviembre, hasta 45% off, envíos en 24 horas y hasta en 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Los suscriptores de MELI+ y los usuarios de la tarjeta de crédito de Mercado Pago accederán a beneficios exclusivos, como descuentos adicionales del 25% (con tope de $8.000) y cuotas sin interés extra. Habrá ofertas en tecnología, hogar, belleza y moda.

Tienda BNA: amplía su catálogo con la incorporación de las categorías: moda, construcción y cuidado personal. Con envío gratis a todo el país en productos seleccionados y un 40% de cash back con tope de $35.000 para clientes que cobran su sueldo por BNA. También, pagando con MODO tendrán hasta 24 cuotas sin interés.

Tienda Ciudad: ofrece hasta 12 cuotas sin interés en toda la tienda y hasta 24 sin interés en Movilidad sustentable y pagando con MODO hasta un 50% de descuento y envíos express en 24 horas en el AMBA.

Tienda Macro: tiene hasta 15 cuotas sin interés, cash back exclusivo con MODO. También un 20% de ahorro con tope de $20.000, en toda la tienda, 30% de ahorro, con tope de $40.000 en productos seleccionados y hasta 50% de descuento y envío gratis a todo el país en productos seleccionados.

Tienda Comafi: debuta en el Cyber Monday con hasta 18 cuotas sin interés y envíos gratis y entrega express 24 hs. en AMBA. Además, pagando con MODO cuenta con 20% de cash back con tope de $50.000 para compras en un pago.