Cumbre en el Senado: Villarruel y Bullrich se reúnen para limar asperezas y en medio de las negociaciones por las reformas de Milei

En medio de las negociaciones por el cronograma de las sesiones extraordinarias, la vicepresidente Victoria Villarruel se reunirá este mediodía con la senadora electa por La Libertad Avanza Patricia Bullrich, en lo que será el primer encuentro formal entre la ministra de Seguridad de la Nación y la titular de la Cámara Alta tras las elecciones del 26 de octubre.

«Es una reunión institucional donde la vicepresidente Victoria Villarruel recibe a la senadora electa Patricia Bullrich», indicaron a Clarín desde el entorno de la titular del Senado, a pesar de que el encuentro se producirá a pocos días de que la ministra pidió que la compañera de fórmula de Javier Milei «no boicotee» la agenda del Gobierno.

En ese contexto, desde la mesa chica de Villarruel aseguraron que se tratará de un encuentro «como lo hace con todos los senadores que ahora están llevando a cabo sus trámites para el ingreso a la Honorable Senado de la Nación Argentina».

A pesar de los cortocircuitos que existen entre la Vicepresidente y la Casa Rosada, fuentes cercanas a la actual ministra de Seguridad aseguraron a Clarín que «la idea es ir en paz» para mantener un primer encuentro en el que «Patricia le va pedir que acompañe las reformas».

«Existe la expectativa de poder lograr una convivencia que nos permita sacar las leyes que tenemos que sacar en el Congreso», subrayaron desde el campamento bullrichista, además de reconocer que «en la Casa Rosada saben que tiene que existir diálogo» con la titular del Senado.

En ese sentido, la futura jefa del bloque libertario en la Cámara alta «tiene ‘piedra libre’ para hacer lo que quiera mientras consiga consensos». Las fuentes consultadas por este diario graficaron: «El mandato de Patricia es ‘andá y sacá leyes, las herramientas te las damos nosotros’. Eso es lo que va a hacer. No está condicionada ni le dijeron con este no hablés. Ella va con rienda suelta».

En diciembre, la intención del oficialismo es aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal con la que quiere capturar los dólares que están por fuera del sistema financiero. Además, el Gobierno buscará en sesiones extraordinarias aprobar las reformas laboral, previsional y fiscal.

«Patricia sabe que para construir leyes hay que construir mayorías. Va a buscar el diálogo. Ella tiene práctica parlamentaria, y sabe que tiene que hablar con todos», resaltaron fuentes cercanas a la senadora electa.

Respecto del encuentro, desde ambos sectores aseguraron que se gestó «de manera natural» y detallaron: «En algún momento tenía que ocurrir y más vale que sea rápido. La idea es establecer un diálogo institucional. Patricia y Villarruel no se conocen mucho, se vieron dos o tres veces en su vida».

«Patricia le va a pedir que cumpla su rol institucional y sea estricta en ese rol. Se establecen límites de roles y si se trata de personas civilizadas habrá un trato cordial. Patricia sabe que estas reformas son importantes y le va a pedir que no las boicotee», subrayaron desde la mesa chica de la ministra.

Y concluyeron: «Es la primera vez que un gobierno que no es peronista tiene la capacidad de construir mayorías para sacar leyes con reformas profundas. Es un momento histórico. Todo esto Patricia lo va a marcar en su charla para que Villarruel sea parte de este proceso histórico y no pierda la oportunidad»