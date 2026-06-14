«Cuenta conmigo»: por qué Coca-Cola casi arruina la película y el misterio de Michael Jackson

En pocos días se cumplirán 40 años del estreno de *Cuenta conmigo* (*Stand by Me*), la película dirigida por Rob Reiner que se convirtió en un clásico de culto durante la década de los ’80. Este sábado 13 de junio, en Indianápolis, tres de los protagonistas originales —Corey Feldman (Teddy Duchamp), Wil Wheaton (Gordie Lachance) y Jerry O’Connell (Vern Tessio)— iniciarían un tour conmemorativo por el 40º aniversario. Recordemos que River Phoenix, quien interpretó a Chris Chambers y era hermano del actor Joaquin Phoenix, falleció de manera trágica a los 23 años por una intoxicación combinada de drogas en 1993, durante la madrugada de Halloween.

El tour comenzará con la proyección del filme en el Murat Theatre, ubicado en el Old National Centre, seguida de un encuentro con los fans donde los actores responderán preguntas. La comunidad más fanática de la película se encuentra en Japón. Para quienes no puedan asistir hoy, mañana domingo estará la función en el The Chicago Theatre.

Basada en la novela corta *El cuerpo* (*The Body*) de Stephen King, la historia gira en torno a cuatro niños amigos que emprenden una excursión para encontrar el cadáver de otro niño desaparecido. Rob Reiner, director de la película, fue hallado apuñalado junto a su esposa el 14 de diciembre pasado. Su hijo Nick fue arrestado a las pocas horas y se ha declarado no culpable de dos cargos de asesinato.

La narración corre a cargo de uno de los personajes, ya adulto, interpretado por Richard Dreyfuss, compañero de secundaria de Reiner. La película estuvo disponible en Netflix y también puede encontrarse en diversas plataformas en Internet.

### Cambios de título y opinión de Stephen King

Durante el rodaje, surgieron anécdotas interesantes. Según Kiefer Sutherland, el cambio del título original de la novela, *El cuerpo*, al de la película se debió a una interacción cuando Sutherland y River Phoenix tocaban la guitarra juntos. Sutherland comenzó a tocar la canción *Stand by Me* de Ben E. King, que Phoenix dijo amar, y el director Reiner también expresó su gusto por el tema. Finalmente se utilizó la grabación original en los créditos finales.

La historia está ambientada en la localidad ficticia de Castle Rock, que además fue el nombre de la productora fundada por Rob Reiner. Después de que Reiner mostró la película a Stephen King, este quedó tan impresionado que la describió como la mejor adaptación de su obra que había visto. A partir de allí se estrechó la relación entre ambos; King solo accedió a venderle los derechos cinematográficos de *Misery* si Reiner dirigía la película, y la productora Castle Rock también se encargó de adaptar varias otras obras de King.

Inicialmente, Adrian Lyne iba a dirigir *Cuenta conmigo*, pero debió renunciar al proyecto debido a que no pudo finalizar la filmación de *9 ½ semanas* (1986). Los productores solicitaron a Reiner que agregara abundantes obscenidades para obtener la clasificación R (prohibida para menores de 17 años sin acompañamiento), ya que creían que una película de Stephen King solo sería vista si tenía esta clasificación. Sin embargo, en Argentina la película fue apta para todo público.

### De *El resplandor* a *The Big Bang Theory*

Un dato curioso es que los niños juntan US$ 2.37 en la película, cifra que también aparece recurrentemente en otras obras de King, especialmente en la versión cinematográfica de *El resplandor*.

Wil Wheaton y Jerry O’Connell participaron en la serie *The Big Bang Theory*, Wheaton interpretándose a sí mismo y O’Connell como el hermano de Sheldon Cooper.

Originalmente, David Dukes fue elegido para interpretar al narrador adulto, “El escritor”, pero sus escenas se volvieron a filmar con Richard Dreyfuss tras su incorporación. No obstante, en la primera toma aparece Dukes en un plano lejano.

Uno de los momentos más recordados es la escena en la fogata donde Chris se descompone y vomita. Reiner pidió a River Phoenix que recordara un momento en que un adulto le había fallado para potenciar su actuación, lo que generó que Phoenix llorara y debiera ser consolado por el director. La actuación fue incluida en el corte final. Sean Astin, quien audicionó para ese papel, admitió que tras ver la audición de Phoenix supo que no tenía posibilidades, pero quedó impresionado con su desempeño.

Stephen Dorff y Ethan Hawke fueron considerados para el papel de Gordie Lachance.

Para lograr una mayor afinidad entre los actores jóvenes, Reiner organizó actividades para que se conocieran y comprendieran la época y contexto cultural de los personajes, incluyendo ejercicios de confianza guiándose con los ojos vendados.

### Filmación de escenas icónicas

La escena en la que Gordie y Vern casi son atropellados por un tren requirió una semana de rodaje. Para lograr el efecto de peligro, se utilizaron dobles pequeños con pelo corto y maquillaje especial, y se colocaron tablones para garantizar seguridad. La película utilizó un lente de 600 mm para comprimir la imagen y dar la impresión de que el tren estaba más cerca de lo que realmente estaba.

Los actores principales no pudieron ver el cadáver de Ray Brower hasta el momento en que la cámara lo revela, para obtener reacciones auténticas de sorpresa y temor.

Rob Reiner, un firme defensor de la salud, exigió que los cigarrillos fumados por los niños fueran hojas de lechuga para evitar el tabaco.

### Crisis en la producción y