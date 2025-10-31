Cuatro muertos tras choque frontal de dos camionetas en la RN12 kilómetro 1304

31 de octubre de 2025 Lectores: 33

Un choque frontal entre dos camionetas en la Ruta Nacional Nº12 dejó cuatro muertos y un herido grave este viernes a la altura del kilómetro 1304, en el tramo que conecta Corrientes con Posadas. El accidente provocó cortes viales y un incendio en los vehículos.

El siniestro ocurrió por la mañana cuando una Toyota Hilux y una Ford Ranger colisionaron de frente en el corredor vial entre la capital de Corrientes y Posadas, en jurisdicción de Ituzaingó, al kilómetro 1304.

Víctimas. El choque tuvo un saldo fatal de cuatro personas y una quinta quedó gravemente herida. En la Ford Ranger murieron Dante Adrián Guerrero y Lucas Sarchetti, quienes fueron calcinados dentro del vehículo. Guerrero vivía en el barrio Santa Clara de Garupá y Sarchetti era oriundo de Posadas. En la Toyota Hilux viajaban tres personas de nacionalidad paraguaya con domicilio en Encarnación; entre ellas fallecieron Amel Raúl Ale López y María Hebe López Beristain, de 32 y 59 años.

Consecuencias viales y pericias. El impacto se produjo unos 40 kilómetros antes de Ituzaingó y provocó la interrupción total del tránsito durante gran parte de la jornada. El flujo vial permaneció detenido hasta aproximadamente las 17:00 mientras las autoridades realizaban la remoción de vehículos, peritajes y controlaban el incendio que se desató tras el choque.

Posible causa. Según el testimonio de un camionero citado por medios, una de las camionetas intentó sobrepasar a otro vehículo sin advertir el tránsito en sentido contrario, lo que habría provocado la colisión: “No hay rastro de frenado. Fue tan fuerte el impacto, que una de las camionetas voló de la cinta asfáltica y terminó explotando”, declaró.

Quedan por confirmarse detalles oficiales de la investigación, como la imputación de responsabilidades, el estado de la persona herida y el informe técnico de las pericias. Para denuncias o reportes oficiales se recomienda contactar a la autoridad vial o policial local en Ituzaingó.

Fuentes: Informe de Radio Mitre con testimonios de testigos y datos de las víctimas aportados en la cobertura.