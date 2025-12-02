Cuatro muertos en choque frontal en Esquina, incluyendo embarazada y niño de 6 años

2 de diciembre de 2025 Lectores: 17

Una tragedia vial en el paraje Santa Librada, Corrientes, dejó cuatro muertos este lunes cerca de las 14 horas, entre ellos una mujer embarazada, su bebé de 8 meses, otra mujer y un niño de 6 años. El fatal choque frontal ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 59 y calle Mitre.

Detalles del fatal siniestro

Según las primeras investigaciones, una camioneta Chevrolet S10 circulaba por la Ruta 59 en sentido este-oeste, mientras que un Volkswagen Gol se desplazaba por calle Mitre de norte a sur. El automóvil era conducido por un hombre identificado como Cabrera, quien transportaba a las víctimas fatales.

Víctimas del impacto

Los fallecidos incluyen:

• Una mujer embarazada

• Su bebé de 8 meses

• Otra mujer adulta

• Un niño de 6 años

Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial y reconocidos posteriormente por familiares.

Operativo pericial en el lugar

En el sitio trabajaron de manera coordinada:

• Peritos en accidentología del Ministerio Público Fiscal

• Médico policial Rubén Davicino

• Especialistas en pericias mecánicas

Todos actuaron bajo la supervisión del fiscal a cargo, quien ordenó las actuaciones correspondientes.

Contexto del cruce peligroso

La intersección entre la Ruta Provincial 59 y calle Mitre ha sido escenario de otros incidentes menores, pero nunca de una tragedia con estas características. Vecinos de la zona señalan la falta de señalización adecuada en el cruce como un factor de riesgo recurrente.

La comunidad de Esquina amanece de luto tras una de las peores tragedias viales de su historia reciente, que enluta a múltiples familias y vuelve a poner en debate la seguridad en cruces rutales del interior correntino.